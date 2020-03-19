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疫情恐慌爆囤貨潮 澳洲超市開限定時段「只供長者購買」

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情持續升溫，各賣場及超市的民生物資現搶購潮，上午賣場的泡麵及麵條商品貨架已空蕩蕩。 行政院發言人Kolas Yotaka表示，目前包含衛生紙在內，原物料生產充足，請民眾不要恐慌。記者侯永全／攝影
新冠肺炎疫情持續升溫，各賣場及超市的民生物資現搶購潮，上午賣場的泡麵及麵條商品貨架已空蕩蕩。 行政院發言人Kolas Yotaka表示，目前包含衛生紙在內，原物料生產充足，請民眾不要恐慌。記者侯永全／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多國肆虐，各國民眾擔心未來民生物資會短缺，紛紛衝去超市購買，社會引發一波「搶購潮」，但對於行動不便的長者和身心障礙者來說，根本無法及時買到物資，對此澳洲最大連鎖超市沃爾沃斯（Woolworths）宣布從17日開始開放限定時段，只提供給長者和身心障礙者進入超市購買，使真正有需要的人能安心購買，不用擔心買不到用品。

根據「CNN」報導，各國因新冠肺炎疫情出現一波波「搶購潮」，面對消費者的瘋狂搶購，許多超市和賣場只得一直補貨，而為了確保長者和身心障礙者能買得到必要物資，澳洲最大連鎖超市沃爾沃斯宣布將從17日早上開始，至少持續到20日，提早1小時開店提供給長者和身心障礙者購買物資，在此特定時段顧客須持有「政府發放的養老金領取者證明或老人卡」才能進入商店。

在澳洲擁有995家連鎖商店的沃爾沃斯在官網公告「過去一周，超市的需求空前絕後，這促使我們推出這一行動，許多社區的老年人和弱勢人群錯過購物可能需要的重要物品」，除了沃爾沃斯超市以外，澳洲的高市超市（The Coles supermarket）也宣布在18日開始啟動「社區營業時間」，將早上時段提供給長者進入購買，而在北愛爾蘭的西貝爾法斯特地區一家購物中心也宣布旗下的冰島食品商店將開始提供給老年人和殘障顧客特殊時間進入購買。

新冠肺炎 老年人 疫情 澳洲

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