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親歷1918西班牙流感 百歲人瑞分享防疫之道
1918年1月開始蔓延的西班牙流感(Spanish flu)，最初被認為是普通的流行性感冒，後來H1N1新型流感病毒卻橫掃全球，疫情延續到1920年12月，世界各地共計有5億人被傳染，死亡人數估計1700萬人至5000萬人之間。高齡106歲的華盛頓州婦人費莉特茲‧布萊恩特(Fritzi Bryant)親身經歷當年疫情，如今現身說法，建議所有人都要在能力範圍之內，盡一切所能全力抗疫。
住在華州亞基馬(Yakima)一所老人院的布萊恩特，是目前最高壽的華州居民之一，也是少數曾經親身經歷1918年西班牙流感大爆發的歷史見證者。布萊恩特接受在西雅圖地方電視台King5擔任記者的外孫女視訊連線專訪時說：「我記得我的父母當年討論著疫情的景象，那時候我大概才四、五歲左右。」
對於當年的疫情，布萊恩特印象極深。她說：「真的很嚴重。」
布萊恩特的父親薩斯柏格(Carl Schassberger)是裁縫師，配合政府緊急徵召，加入趕工製作口罩的生產行列。布萊恩特回憶說，父親接到通知，必須增加口罩產量，「他完全配合，我母親也投入幫忙。」
由於這次西雅圖地區老人安養中心爆發嚴重新冠肺炎疫情，讓布萊恩特居住的養老院也祭出嚴格管制措施。布萊恩特說，目前院裡狀況很好，食物非常充足，「很多事情要從好的角度去看，不要光想壞的一面。」
至於一般民眾應該如何面對這波疫情，布萊恩特則說，所有人都應該勇於面對問題，不要率性做一些不必要的冒險。
她說：「淡化處理是不對的，應該要嚴肅的直接面對，在個人能力範圍之內，盡一切所能全力抗疫。」
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