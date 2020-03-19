暖心…餐廳暫停營業在即 顧客留9400元小費

正當德州因為新冠肺炎疫情蔓延而全面限制餐廳食肆、酒吧和夜店等公共場所的營業方式之際，一名顧客在休士頓一家餐廳即將暫停營業前留下一筆四位數小費。

CBS達拉斯-福和市新聞網報導，在哈里斯郡(Harris County)宣布實施緊急措施，封閉餐廳區，只准餐廳送外賣和提供得來速(drive through，免下車外賣)服務後，這位顧客慷慨地留下小費。

這些強制暫停營業限制措施預計對地方餐廳和商店造成重大打擊，因消費者都已知道，避免前往人多的區域，以及與別人保持距離。

然而，休士頓「Irma`s Southwest」餐廳一名顧客匿名留下9400元小費，藉此幫助該餐廳度過難關。

該餐廳透露，那位顧客在帳單上留言說：「請收下，這是給你們作未來幾周的小費。」

Irma`s Southwest把這筆小費平均分給所有員工，助理總經理珍納‧蒙特斯(Janet Montez)說：「這超乎想像，我甚至不知怎樣說。此事沒有讓我驚訝，因顧客都很友善慷慨，向來都是這樣。」

餐廳老闆加爾文(Luis Galvan)說：「我們必須讓員工知道，餐廳可能會停工15至30天，但我們今天得到的禮物應有助於減輕衝擊。」

在俄亥俄州哥倫布市的「Coachs Bar and Grill」餐廳，一位顧客為29.75元的帳單給了2500元小費。

該餐廳說：「當事情變得艱難時，該名顧客艱難地保持忠誠，令人驚訝地留下了2500元小費給侍應，減輕餐廳在關門期間的損失。」