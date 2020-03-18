美女格鬥家被醉漢「酒瓶狠砸臉」！ 這原因讓她使不出格鬥技

27歲的日本美女格鬥家山崎桃子近日自曝，走在路上莫名遭到一名50多歲的男子痛毆，眼睛還被打到裂孔性視網膜剝離，緊急動手術後，需要靜養兩個禮拜。

日本知名美女格鬥家山崎桃子近日在IG發文，表示自己去便利商店的路上，突然遭到一名50多歲喝醉酒的男子攻擊，對方衝過來用力拉扯她的頭髮，還用酒瓶往她的臉上打。

令山崎桃子心寒的是，案發當下其實有民眾路過，卻無人幫助她，還有人拿手機拍影片，沒有阻止醉漢動手。

山崎桃子表示，雖然自己是格鬥技選手，但身高僅有150公分，遭到攻擊當下無法使出格鬥技自保。山崎就醫後，醫生診斷她的眼睛有裂孔性視網膜剝離，她必須接受雷射治療，還要靜養兩個禮拜。

消息曝光後，不少粉絲相當心疼，紛紛留言為她打氣「沒事吧？」、「犯人一定要抓到」，希望山崎早日康復。

山崎桃子的眼睛被醫生診斷有裂孔性視網膜剝離。圖翻攝自山崎桃子IG