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教導女兒洗手的重要性 芬蘭爸神奇實驗讓網友讚翻
新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，醫生等防疫專家都提醒民眾除了戴口罩，更重要的是「勤洗手」。芬蘭有一名爸爸，用了一個簡單的科學實驗，教導女兒洗手的重要性，影片曝光後短短時間內吸引了142萬次觀看、兩萬多人轉發，也有網友直呼這樣的教育實在太天才。
日前芬蘭一名爸爸在臉書上傳一段影片，內容顯示這位爸爸裝滿一碗水並在上面均勻撒上胡椒粉，而另一個碗則裝肥皂水，之後他要女兒先將手指放進胡椒水中，只見她手指上沾滿了胡椒粉，接著她把手擦乾淨沾點肥皂水再放進胡椒水中，水中的胡椒竟神奇的立刻散開，而且手指上也沒沾上任和胡椒。
這個科學實驗其實和水的表面張力有關，肥皂水或洗手乳內的界面活性劑會破壞水的表面張力，使得胡椒之前的受力平衡被打破，於是就會向遠離界面活性劑的位置移動，所以胡椒就散開了，這也是為什麼肥皂是很好的清潔劑。
影片一曝光立刻引起網友按讚轉發，許多人紛紛留言表示「非常好的教育」、「明天我也要和孩子們一起做這個實驗」、「這是在這個時期最好的分享」、「感謝提供方法」、「我家也有個四歲的孩子不明白為什麼我們要一直洗手，但在看了這個影片後馬上就懂了！」
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