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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

女戴口罩倒地昏迷 店員自保隔空量體溫惹網戰翻

香港01 / 安祖娜
新冠肺炎（COVID-19）疫情於多國肆虐，一名新加坡女子日前於當地一商場內暈倒，但因她戴著口罩，其他市民都不敢上前協助。 圖／fb專頁「All Singapore Stuff」影片截圖
新冠肺炎（COVID-19）疫情於多國肆虐，一名新加坡女子日前於當地一商場內暈倒，但因她戴著口罩，其他市民都不敢上前協助。 圖／fb專頁「All Singapore Stuff」影片截圖

新冠肺炎COVID-19疫情於多國肆虐，人人聞病色變，避開一切有機會染疫的動作。一名新加坡女子日前於當地一商場內暈倒，但因她戴著口罩，其他市民都不敢上前協助。附近一店舖的男職員見狀，拿着體溫槍走近，於女子約半米外隔空提她量體溫，並為她報警安排送院。

事發上周三（11日）下午2時許，一名新加坡女子於金文泰商場內突然暈倒，倒卧於一餐廳的座位附近。事發影片可見，穿背心裙的女子戴上了口罩，倒卧地上毫無反應，附近的市民都不敢上前查看情況，也有民眾似乎不知發生何事，一樣於座位用餐。

一名疑為餐廳店員的男子其後拿著體溫槍走近女子，蹲在她約半米外，隔空伸手替她量度體溫，並協助報警將女子送院。商場發言人指，據悉女子的體溫約為37度，由於不知道她的情況，當時保安呼籲其他在場人士不要靠近，商場事後也安排清潔員工消毒兩次。

事發影片傳出後於當地引起爭議，有網友認為，即使不知道女子的情況，也應上前了解，「最基本的人情都丟失了」、「應該趕緊救人啊」、「熱心的永遠是網友，冷漠的永遠是路人」。

不過也有網友指出，現時疫情嚴重，先保護自己才是最重要，「其實扶不扶這回事也要看地方，馬路上倒了肯定要扶，這種室內安全的地方倒了你扶了也沒用啊，除非你接受過專業訓練，及時叫救護車應該更好」、「發達國家國民素質就是不一樣，在監測病人的同時不忘保護好自己」。

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