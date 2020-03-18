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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

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直播開唱撫慰人心 歐美歌手接力

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
酷玩樂團主唱馬丁17日率先響應「一起在家」運動，在社群平台直播開唱。（photo by Coldplay粉絲專頁）
酷玩樂團主唱馬丁17日率先響應「一起在家」運動，在社群平台直播開唱。（photo by Coldplay粉絲專頁）

「我們的目標，就是讓人們暫時分心，給予人們精神慰藉。」隨著疫情發展，西方國家近來提倡保持安全距離或自我隔離的「社會疏離（social distancing）」，讓許多歌手開始發起在家直播開唱的運動，提振粉絲的精神，包括酷玩樂團主唱馬丁、約翰傳奇等歌手都紛紛響應，運用網路科技保持與粉絲的連結。

歌手接力直播互動

根據英國《獨立報》的報導，酷玩樂團主唱馬丁17日在自家透過樂團的Instagram，在30分鐘的直播中演唱樂團經典歌曲、與粉絲聊天。

馬丁此舉也是呼應由人道組織全球公民（Global Citizens）與世界衛生組織共同發起的「一起在家（Together, At Home）」運動，隨後約翰傳奇也宣布將接棒，在家透過直播演唱會和粉絲互動。

美國樂團落踢墨菲每年都會在聖派翠克節舉辦演唱會，但今年因為疫情的關係不得不取消，落踢墨菲遂決定改以直播形式開唱。團員凱西表示，他們的目標是給人們一些解脫，「如果想看疫情更新，大可去看CNN或地方新聞，我們只是想帶來一些希望，也許能讓人們暫時從這整件事（疫情）分心。」

藉由音樂提振士氣

《富比士》的報導指出，隨著新冠肺炎疫情在全球加劇，直播演唱會的重要性更加提升，不僅能讓歌手與粉絲重新連結，也能藉由音樂帶來希望。凱西認為，以往美國在911事件、颶風卡崔娜等國家危機發生後，慈善演唱會都在提振士氣、團結社群上扮演重要的角色，現在的直播演唱會也有類似的意義。

根據《英國廣播公司》的報導，一同加入這波直播演唱風潮的還有鄉村歌手齊斯艾本、嘻哈歌手Yungblud、法國歌手克莉絲汀和皇后等人。同樣的風潮也吹到劇場界，英國即興音樂劇Showstoppers在17日將最新的演出透過臉書直播發布，因為表演場館立里克劇場已限制觀眾進場。

音樂串流平台LiveXLive的執行長艾林表示，直播音樂可望在疫情結束後發展得更好，他也認為在此同時，直播是歌手與粉絲連結的重要方式，「這是個重要的歷史時刻，讓樂團和粉絲透過直播音樂患難與共。」

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直播 樂團 COVID-19 新冠肺炎

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