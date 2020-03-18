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聞大馬鎖國 新加坡人搶購囤糧

世界日報 / 編譯中心／綜合18日電
大馬政府16日晚宣布封鎖邊境防疫，引發鄰國新加坡出現搶購潮。 美聯社
大馬政府16日晚宣布封鎖邊境防疫，引發鄰國新加坡出現搶購潮。 美聯社

馬來西亞疫情近日顯著惡化，截至當地17日中午12時再新增120宗新症，使總感染人數增至673人，並有2宗死亡個案。大馬政府16日晚宣布封鎖邊境防疫，引發鄰國新加坡出現搶購潮，新加坡總理李顯龍表示，已獲大馬總理慕尤丁保證，來往星馬之間的物流不會受阻。

大馬的兩宗死亡個案分別來自柔佛和砂勞越60歲的牧師，其中34歲柔佛患者曾出席吉隆坡的萬人宗教集會。隨着當局封鎖社區活動，吉隆坡、新山等多個城市均宣布關閉大小市集，路邊小食檔不得營業。

星單日23確診 再創新高

新加坡大批居民得悉大馬鎖國後，紛紛到超市搶購必需品，有顧客憂慮大馬長期關閉邊界，「我們必須多買點。」當地連鎖超市FairPrice宣布限購措施，每名消費者最多只可購買4條廁紙、兩份粉麵、兩包米、30隻雞蛋，肉類和蔬菜的價值則不得高於30坡元(約21美元)。淡馬錫基金昨日公布，向全國家庭免費派發500毫升消毒搓手液。

新加坡17日錄得23宗新感染個案，連續3日創單日新高，總病例增至243宗。新加坡外交部和教育部聯合呼籲，身在海外的學生應盡快回國，政府會跟航空業界協商應對需求。

澳洲禁止公民出國旅行

此外，澳洲總理莫里森當地時間18日宣布，為防止新冠肺炎疫情惡化，禁止非必要的一百人以上室內集會和出國旅遊。莫里森表示，防疫措施必須實施六個月。不過，澳洲學校將繼續開放。室外集會人數限制維持五百人。截至當地時間17日6時，該國新冠肺炎確診病例已增至375例，較前一天13時的數據增加77例，累計死亡5例。

新加坡 新冠肺炎 澳洲

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