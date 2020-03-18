聞大馬鎖國 新加坡人搶購囤糧

「我們只能等待一切都好起來，才能再為死者送行...」義大利的武漢肺炎疫情慘重，截至17日上午已累計2,158起死亡病例，僅次於中國。病毒威脅之下，以老年人為核心、傳統家庭關係極為緊密的義大利社會，也正遭遇前所未有的隔離衝擊。在倫巴底大區等北部重災區，地方報紙刊載的訃聞每日以百為計，最多甚至可達10頁。但大部分的染病死者，卻只能在隔離狀態下孤獨死去；身後事亦因應「全國封鎖」的緊急狀態一切從簡，死者家屬因為防疫隔離、封城限制等，甚至無法當面為至親摯愛送行人生最後一程。

2020-03-18 08:30