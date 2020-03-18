巴西防疫釀越獄！不滿取消假期 4座監獄1400囚犯怒了

為了因應新冠肺炎疫情，巴西監獄把原定允許部分囚犯於17日復活節暫時返家與親人團聚的措施取消，不料引發上千名受刑人不滿，憤而從多座低戒備監獄逃出、挾持監獄警衛的混亂狀況。

據路透17日報導，4座監獄共1389名囚犯逃脫，目前已抓回600人。

綜合太陽報、Telediario等媒體報導，巴西監獄為了控制疫情，把原定允許部分囚犯於17日復活節暫時返家與親人團聚的措施取消，降低假期結束後可能發生的監獄內部感染風險，但隨後爆發監獄暴動、越獄、挾持監獄警衛的狀況。

聖保羅州監獄管理單位無法提供越獄確切人數，「逃犯人數還在統計」。上傳社群媒體的影片似顯示有大批人犯在逃離監獄，但路透無法證實影片的真實性或拍攝的地點。

巴西總統二檢「陰性」

巴西截至今天上午，各州衛生廳累計有301起確診病例，較昨天新增67起，1人死亡。而總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天接受第二次新冠病毒檢測，結果出爐為陰性，波索納洛立刻在推特發文通知。

上星期總統府通訊處長沃恩加藤（Fabio Wajngarten）確認感染新冠病毒後，波索納洛接受第一次病毒檢測，結果呈陰性反應。

本月初，沃恩加藤曾陪同波索納洛訪問美國佛羅里達，隨行人員中，包括沃恩加藤在內，迄今已有13人確診。