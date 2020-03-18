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印和闐設計！埃及最古老金字塔 歷經十四年修復重見天日
在歷經了14年修復以後，埃及最古老的金字塔左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser），在本月五日重新開放參觀。
根據Business Insider的報導，這座金字塔建造於四千七百年前的公元前27世紀，是世界上最古老的石造建築物。
左塞爾金字塔是由埃及古王國的第三王朝法老左塞爾（Djoser）命令大臣印和闐（Imhotep）設計，該金字塔被設計為「通往天國的階梯」，坐落於「死者之城」薩卡拉（Saqqara），距離埃及首都開羅僅有三十公里，估計建造於公元前2667年到公元前2648年，是世界上第一座金字塔。
1992年時，該金字塔因為地震而嚴重受損，直到2006年底才開始進行修復，但2011年又受到阿拉伯之春的影響，政局不穩，一直斷斷續續到2015年底才又重新開始修復工作。耗時十四年，挹注了一億零四百萬埃及磅（約新台幣兩億），才正式宣告完成。今後，旅客將獲准進入金字塔內參觀，享受迷宮中的神祕體驗。
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