比利時政府難產1年多 為防疫團結挺總理

在政府難產超過一年後，比利時爭吵不休的各政黨終於同意支持總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）領導的看守政府，並授予她「特別權力」打擊新冠肺炎。

比利時將暫停籌組新執政聯盟的談判6個月，讓包括荷蘭語區極右派及法語區極左派的10個政黨能夠在威爾梅斯領導下團結一致。

這首先需要比利時國王菲力普（Philippe）的同意，然後國會將在19日舉行信任投票。

比利時參議院議長拉魯爾（Sabine Laruelle）表示：「我們將從一個監督當前業務的政府開始，進入擁有完整授權的政府…一個有限制計畫的政府。」

與其他歐洲鄰國一樣，新冠肺炎在比利時迅速傳播，今天總計有1058起確診病例。

威爾梅斯政府下令部分封城，中小學、酒吧及餐廳關閉，取消大型集會，並建議能遠距工作的員工在家工作。

然而，比利時政府自2018年12月起便沒有一個政黨取得國會多數，因此要賦予威爾梅斯採取更多行動的權限，先決條件是組成緊急政治聯盟。