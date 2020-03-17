聽新聞
test
0:00 / 0:00
比利時政府難產1年多 為防疫團結挺總理
在政府難產超過一年後，比利時爭吵不休的各政黨終於同意支持總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）領導的看守政府，並授予她「特別權力」打擊新冠肺炎。
比利時將暫停籌組新執政聯盟的談判6個月，讓包括荷蘭語區極右派及法語區極左派的10個政黨能夠在威爾梅斯領導下團結一致。
這首先需要比利時國王菲力普（Philippe）的同意，然後國會將在19日舉行信任投票。
比利時參議院議長拉魯爾（Sabine Laruelle）表示：「我們將從一個監督當前業務的政府開始，進入擁有完整授權的政府…一個有限制計畫的政府。」
與其他歐洲鄰國一樣，新冠肺炎在比利時迅速傳播，今天總計有1058起確診病例。
威爾梅斯政府下令部分封城，中小學、酒吧及餐廳關閉，取消大型集會，並建議能遠距工作的員工在家工作。
然而，比利時政府自2018年12月起便沒有一個政黨取得國會多數，因此要賦予威爾梅斯採取更多行動的權限，先決條件是組成緊急政治聯盟。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言