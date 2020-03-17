航空兩樣情！美國旅客趁拋售撿便宜 飛往中港機票貴雙倍

新冠肺炎疫情在美國逐步升溫，除了許多公共設施開始停止營業以外，運動賽事和舞台演出也紛紛停擺。受其影響，美國許多航空公司也開始降價促銷，希望能夠多少吸引到一些消費者的目光。而這也的確吸引了不少臨時起意的遊客。

根據美聯社報導，在美國中北部芝加哥進行餐飲工作的朶夏‧麥布列威（Dylcia McBlackwell）便一連買了三張機票，分別前往美國西部的丹佛、東部的南卡羅萊納，以及位在中美洲的哥斯大黎加。這些行程加起來，只花了朶夏435美元，折合新台幣僅一萬三千元左右，比起疫情爆發前便宜了將近一半。

「人生只有一次。比起待在家中擔心受怕，我寧可好好外出享受生活。」朶夏受訪時表示。

住在西岸加州的推銷員亞古‧法芮拉（Yago Ferreira）也趁著這次機票降價，以正常價位的一半出頭購買了回巴西探親的機票，還順手用250美元（約新台幣7,500元），買了一張前往東岸紐澤西的機票，準備給母親一個驚喜。他表示，即使疫情升溫，自己也打算依照原訂行程出發。

中北部印地安那州蒙夕市（Muncie, Indiana）的大學生尼克‧威廉斯（Nick Williams）則表示，「我從來沒看過這麼便宜的機票。」春假時剛以110美元（約新台幣3,300元）的價格來回東南部佛羅里達的他，如今又以週末特賣的65美元低價（約新台幣兩千元），買了另一張前往佛羅里達的機票，「我覺得我可能瘋了，不過這種機會真的不是常常有。」

不過，對於年輕人利用機票大降價趁機旅遊，美國衛生署長杰洛米‧亞當斯（Jerome Adams）也呼籲，從疫情較為嚴重的地區回國，應該自主隔離十四天，避免接觸家中其他成員，尤其是長者與其他潛在病史的患者。依據目前的流行病學資訊，除了老年人和具有糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等潛在病史的患者之外，新型冠狀病毒患者大多數都能康復。

相較之下，從歐美前往台灣的飛機票價卻不斷飆升，隨著歐洲、美國疫情漸趨嚴重，許多旅外國人紛紛打算回國以求自保，加上歐洲航線持續停飛、減班，不知道何時斷航的預期心理，也造成票價不斷上揚。

此外，由於最先爆發出疫情的中國大陸，目前已經漸趨緩和。相比待在疫情不斷蔓延的歐洲，許多大陸、香港民眾也傾向回國。因此飛往中國大陸與香港的飛機也順勢水漲船高。根據報導，從歐洲飛往中國的航線，光是經濟艙平均就已經漲到原本的兩倍以上，從人民幣5,492元（約新台幣兩萬三千元）漲到人民幣15,021元（約新台幣六萬五千元）。倫敦飛往上海的機票甚至出現高價十八萬元人民幣（約七十八萬新台幣）的價位，一上架就銷售一空。