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4理由 今年租房勝過買房

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合報導

對大部的民眾來說房屋交易可能是一生中最大筆的支出，因此很多人在買房時都會特別謹慎或猶豫；對照現在高房價、低庫存率和高交易成本的情況下，許多人開始思考是否真的有必要買房。

為何在2020年租房會比買房更好？理財專家理查森(Conor Richardson)提出以下四點供有意買房或賣房者參考：

1. 理財保持機動性

保持機動性非常重要，許多人為了方便轉職或在職進修，都會希望維持一定機動性，如果遠處有更好的機會出現就能及時調度。

美國平均每人在職涯中會轉換工作12次，因此租房也為最好的應變措施；加上買房的回報通常要五年後才會看見，因此對一般勞工來說，要做如此長期性的投資可能過於吃力。

2. 債務太多不易投資

美國人的債務問題已經是眾所皆知的事實，根據西北共同保險公司的計畫與進度研究指出，不算房貸，美國平均一位成人持有的個人債務可高達三萬元，這些債務包括學生貸款、信用卡債務、以及其他消費性債務。

這些循環性債務迫使許多美國人必須每月高額還債，更無法儲蓄、規畫緊急備用基金或做其他投資。

3. 頭期款成最大阻礙

近幾年美國房價不斷攀升，房價中位數到2019年更打破最高紀錄；對大部分人來說20%的頭期款是相當大的負擔；而隨著房價持續上升，進入房市的門檻也會繼續提高。

4. 重新定義財務成功

許多人為了買房負擔極大的經濟壓力，使得擁有房地產已經不再被視為理財成功的代表，特別在經過2008年次級房貸風暴過後；相反的，目前年輕人更看重生活形態的安排、短暫退休和提早退休等目標。

債務 房地產 職涯

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