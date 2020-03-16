聽新聞
test
0:00 / 0:00
4理由 今年租房勝過買房
對大部的民眾來說房屋交易可能是一生中最大筆的支出，因此很多人在買房時都會特別謹慎或猶豫；對照現在高房價、低庫存率和高交易成本的情況下，許多人開始思考是否真的有必要買房。
為何在2020年租房會比買房更好？理財專家理查森(Conor Richardson)提出以下四點供有意買房或賣房者參考：
1. 理財保持機動性
保持機動性非常重要，許多人為了方便轉職或在職進修，都會希望維持一定機動性，如果遠處有更好的機會出現就能及時調度。
美國平均每人在職涯中會轉換工作12次，因此租房也為最好的應變措施；加上買房的回報通常要五年後才會看見，因此對一般勞工來說，要做如此長期性的投資可能過於吃力。
2. 債務太多不易投資
美國人的債務問題已經是眾所皆知的事實，根據西北共同保險公司的計畫與進度研究指出，不算房貸，美國平均一位成人持有的個人債務可高達三萬元，這些債務包括學生貸款、信用卡債務、以及其他消費性債務。
這些循環性債務迫使許多美國人必須每月高額還債，更無法儲蓄、規畫緊急備用基金或做其他投資。
3. 頭期款成最大阻礙
近幾年美國房價不斷攀升，房價中位數到2019年更打破最高紀錄；對大部分人來說20%的頭期款是相當大的負擔；而隨著房價持續上升，進入房市的門檻也會繼續提高。
4. 重新定義財務成功
許多人為了買房負擔極大的經濟壓力，使得擁有房地產已經不再被視為理財成功的代表，特別在經過2008年次級房貸風暴過後；相反的，目前年輕人更看重生活形態的安排、短暫退休和提早退休等目標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言