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在家工作… 省下通勤時間 來做這個最好
在新型冠狀病毒肆虐下，種種預防措施多管齊下，不少人要在家中隔離14天，有的人則為免感染而改在家中工作。
不論亞馬遜和谷歌等大型企業，或是較小的公司，都在制定員工在家遠距工作的政策，以幫助減少新冠病毒的傳播。在家中工作至少能節省通勤時間，而多出來的時間如果運用得當，有助提升自己。
熱門實境節目「創智贏家」(Shark Tank)的投資人戴蒙‧江恩(Daymond John)認為，其實可以很好的利用被困在家的日子，化廢為寶。
江恩建議，首先花點時間做好調整來迎接這個改變，他的密訣：像一個企業家那樣來思考。江恩當年在「紅龍蝦」餐廳打工時，就同時在街頭兜售帽子，後來創辦成衣公司， 最高銷售曾達一年3億5000萬元。
他指出，可以問自己，假如每天節省三小時的通勤時間，你會做什麼？當然不應像假日那樣閒逛無所事事，白白的浪費掉，而是好好的利用這三小時。
江恩說，將新省下來的所有時間都用來工作也許辦不到，但可利用一些時間來改善及提升自己。例如參加網上遙距課程，或成為社群媒體專家。關鍵在於吸收的知識將有助你的職場表現，或是建立一個副業，「你在教育自己，儘可能吸收資訊使你成為更好的人」。
江恩表示，如果能夠好好利用在家的日子，說不定當疫情過後回到辦公室工作時，你已精通遠距工作，而且還擁有其他方面的知識，使你成為公司重要一員，「不斷投資在自己身上，因為真正的企業家都知道，變革會不斷發生」。
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