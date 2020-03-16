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北半球史上最暖冬季 春神提早來

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合15日電

國家海洋大氣管理局(NOAA)表示，2019-2020年冬季是北半球史上最熱冬季。

2019-2020年均溫比20世紀均溫高出華氏4度，刷新2015-2016年紀錄，成為北半球最暖冬的一年。

在此之前，2015-2016年冬季是明顯的最暖冬季，但現在可不然。

如果考量海平面和陸地溫度，2015-2016年冬季仍是最暖冬，這歸因於當年冬季地球經歷超級聖嬰(El Nio)現象，加熱赤道附近的太平洋水溫，輻射熱進入大氣；這種情況可預期高溫炎熱，但今年並無聖嬰，但地表溫度仍超越超級聖嬰年的紀錄。

這種不尋常的冬季溫度、季節性節律已然失去平衡，從俄羅斯到美國都有動物提前結束冬眠。

康乃狄克州畢爾德思利動物園(Beardsley Zoo)說，黑熊3月初從冬眠中甦醒，比正常提前一個月。

美東春芽乍現，許多品種的植物都開花了，較過去春季提前20多天。

美國物候學網絡(National Phenology Network)指出，在東南部部分地區，今年春季開花是39年來最早的一次。

鑽研氣候影響自然規律的「美國國家生物氣候網路」(USA National Phenology Network)主任德瑞莎‧克里明斯(Theresa Crimmins)表示，如果許多地區的春天不尋常地提早報到，相當罕見。

她說：「今年特別明顯，因為許多國家都出現早春跡象，東南部地區的春天提前兩、三周到來。」

克里明斯說，若要探究其原因，「氣候變遷肯定有關係，顯然有春天提前報到的趨勢。」

康乃爾大學(Cornell University)地球與大氣科學助理教授奧特(Toby Ault)領導的研究發現，每十年的出芽地域趨勢顯示，氣候暖化是主要影響因素。

最近溫度來到70多度，比平均高25度，紐約中央公園的植物也逐漸開花。

上個冬季不冷且降雪少的情況不僅在美國，全球各地皆然。

美國冬季溫度高於20世紀平均近華氏4度，排名自1800年晚期以來第六暖冬，華盛頓特區的降雪量極少，不到一吋，波士頓則出現史上第二低的雪量。

歐洲普遍溫暖，歐盟哥白尼氣候變化服務(Copernicus Climate Change Service)表示，歐洲歷經史上最暖冬季，高於均溫約華氏6度，超過此前紀錄2.5度。

氣候溫暖讓瑞典北部的馴鹿飼育情況，德國也釀不成冰酒，釀酒業者不得已從瑞典和俄國進口雪應急。

長期來看，歐洲大陸的冬季溫度高於工業革命(1850年到1900年)人類排放溫室氣體造成地球暖化前的標準近華氏8度。

歐美部分中緯度地區氣候溫暖的現象是源於北極圈的強烈極地渦旋(polar vortex)將冷空氣困在極北地區，強烈的極地渦旋大多為自然循環現象的一環。

不過，廣泛且強烈的北半球整體暖化難以不用氣候變遷解釋。

每一年都有更多跡象顯示，人類造成的氣候變遷更大幅地影響氣候。

10日發表於「地球物理研究通訊」(Geophysical Research Letter)期刊的同儕審查指出，「許多地區已經歷『19世紀末期標準』未知的氣候」。

加州智庫「太平洋研究中心」(Pacific Institute)創辦人、氣候科學家格雷克(Peter Gleick)說：「氣候變遷加速，遺憾學者並不意外，我預期更新、更熱的氣候紀錄將一再被打破，且會更常出現嚴重乾旱、洪水、海平面上升和更慘的火災風險，已無所謂『正常』，政治人物無所做為，讓我很難過。」

暖冬 氣候變遷 暖化

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