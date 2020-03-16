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又噁又怕！越南市場出售活體老鼠野鳥 蒼蠅到處飛環境髒亂

聯合新聞網 / 綜合報導
越南隆安省一處市場販賣活鳥，鳥類的眼睛遭縫合，翅膀遭折斷，在檯面上痛苦喊叫。圖擷自The Sun
越南隆安省一處市場販賣活鳥，鳥類的眼睛遭縫合，翅膀遭折斷，在檯面上痛苦喊叫。圖擷自The Sun

自從新冠肺炎（COVID-19）爆發至今已3個月，而疫情的起源被指向中國湖北省武漢的華南海鮮市場，當中販賣的各式野味到處混雜，直至疫情爆發後商家才停止販售，整個市場遭封閉消毒。雖然近期野味交易在中國明令禁止，但在越南市場上仍持續進行，有民眾目擊市場內販售著活體鳥類和老鼠，現場環境髒亂，蒼蠅圍繞著野味打轉。

根據英國「太陽報」報導，越南隆安省一處市場仍在販售活體野味，遭販售的鳥類被關在籠子內，腳被綁成一束，翅膀遭折斷，且眼睛遭縫合，痛苦地在市場喊叫，目擊者表示「賣家縫住牠們的眼睛，用膠帶黏住喙，折斷翅膀，拔出羽毛，並使用一個微型儲氣瓶快速地將牠們煮熟」，而他也指出市場內還販售烏龜、蛇、老鼠和水獺等動物，現場環境相當髒亂。

他說「長時間保存的商品吸引了蒼蠅，看上去很不衛生，廢物被丟進排水溝內，鳥糞和食物混雜的氣味，讓買家覺得味道很難聞」，而越南市場販賣野味一事曝光後，動物慈善機構也擔心這樣的市場可能導致新的致命危機，並呼籲全球禁止這樣的行為。

越南 新冠肺炎 疫情

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