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曼谷巴士站眾人排隊等待「全身消毒」 醫生直呼危險：皮膚炎上身

聯合新聞網 / 綜合報導
曼谷勝利紀念碑附近的巴士站出現一位志工阿伯幫等車民眾進行全身消毒，用消毒液噴灑臉部、手腳。圖擷自臉書社團「大馬亞洲爆料公社」
曼谷勝利紀念碑附近的巴士站出現一位志工阿伯幫等車民眾進行全身消毒，用消毒液噴灑臉部、手腳。圖擷自臉書社團「大馬亞洲爆料公社」

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各國開始實施嚴謹的防疫措施，包括定期消毒大眾運輸工具、管制口罩數量等，而近日有網友在網上PO出一段影片，只見在泰國曼谷巴士站前，有位阿伯拿著消毒液開始對著乘客進行全身消毒，臉部、手臂和腳全部都被噴灑一遍，對此有毒物科醫師顏宗海表示拿消毒液噴灑全身的行為並不適當，可能會使皮膚敏感的人出現接觸性皮膚炎等症狀。

近日有網友在臉書社團「大馬亞洲爆料公社」發文，表示曼谷勝利紀念碑附近的巴士站出現一位志工阿伯，幫等車的乘客們一一進行全身消毒，而有不少人排隊等候，只見影片中阿伯手拿消毒液，將乘客的臉部、手腳、背部全部噴灑了一遍，而據悉阿伯的消毒的行為已持續數天，並說該消毒液可預防SARS和禽流感，不過該行為並未獲政府同意，阿伯的消毒行動事後已遭制止。

而這種全身消毒的行為在醫生看來仍有危害身體的風險，根據「TVBS新聞」報導，毒物科醫師顏宗海表示若是皮膚較為敏感的人，可能會導致接觸性皮膚炎等發炎反應，消毒液直接噴臉，也會導致部分消毒液進入呼吸道裡，引發咳嗽、胸悶，甚至氣喘發作等症狀。

而桃園龍潭某國小前陣子也因為採用里長設計的「次氯酸水」噴霧通道，對學童進行全身消毒，而引來醫生的批評，表示其可能會使學童吸入鼻腔、口腔粘膜或接觸到眼睛，進而引發皮膚和氣管的過敏，而後來校方也因此緊急將通道撤除。

巴士 曼谷 新冠肺炎

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