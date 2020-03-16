曼谷巴士站眾人排隊等待「全身消毒」 醫生直呼危險：皮膚炎上身

醫護人員站在抗疫最前線，卻經常因長期戴着眼罩、口罩等裝備而不適。一名在意大利米蘭工作的護士日前在Instagram上傳自拍照，透露醫院內的工作辛酸；遍佈臉上的壓痕引來大批網民留言打氣，不足一周便有88萬人讚好。不過她精緻的臉蛋卻意外吸引大量粉絲，不少人因此湧至欣賞其過去帖文，大讚「人美心地好」。

2020-03-16 10:13