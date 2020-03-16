曼谷巴士站眾人排隊等待「全身消毒」 醫生直呼危險：皮膚炎上身
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各國開始實施嚴謹的防疫措施，包括定期消毒大眾運輸工具、管制口罩數量等，而近日有網友在網上PO出一段影片，只見在泰國曼谷的巴士站前，有位阿伯拿著消毒液開始對著乘客進行全身消毒，臉部、手臂和腳全部都被噴灑一遍，對此有毒物科醫師顏宗海表示拿消毒液噴灑全身的行為並不適當，可能會使皮膚敏感的人出現接觸性皮膚炎等症狀。
近日有網友在臉書社團「大馬亞洲爆料公社」發文，表示曼谷勝利紀念碑附近的巴士站出現一位志工阿伯，幫等車的乘客們一一進行全身消毒，而有不少人排隊等候，只見影片中阿伯手拿消毒液，將乘客的臉部、手腳、背部全部噴灑了一遍，而據悉阿伯的消毒的行為已持續數天，並說該消毒液可預防SARS和禽流感，不過該行為並未獲政府同意，阿伯的消毒行動事後已遭制止。
而這種全身消毒的行為在醫生看來仍有危害身體的風險，根據「TVBS新聞」報導，毒物科醫師顏宗海表示若是皮膚較為敏感的人，可能會導致接觸性皮膚炎等發炎反應，消毒液直接噴臉，也會導致部分消毒液進入呼吸道裡，引發咳嗽、胸悶，甚至氣喘發作等症狀。
而桃園龍潭某國小前陣子也因為採用里長設計的「次氯酸水」噴霧通道，對學童進行全身消毒，而引來醫生的批評，表示其可能會使學童吸入鼻腔、口腔粘膜或接觸到眼睛，進而引發皮膚和氣管的過敏，而後來校方也因此緊急將通道撤除。
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