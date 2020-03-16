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義大利護理師摘口罩露壓痕自拍 美貌引網讚人美心善

香港01 / 朱利安
義大利護理師露壓痕自拍。圖片來源／ig
義大利護理師露壓痕自拍。圖片來源／ig

醫護人員站在抗疫最前線，卻經常因長期戴着眼罩、口罩等裝備而不適。一名在意大利米蘭工作的護士日前在Instagram上傳自拍照，透露醫院內的工作辛酸；遍佈臉上的壓痕引來大批網民留言打氣，不足一周便有88萬人讚好。不過她精緻的臉蛋卻意外吸引大量粉絲，不少人因此湧至欣賞其過去帖文，大讚「人美心地好」。

新冠肺炎疫情在歐洲加劇，而尤其嚴重的意大利，確診個案已突破2萬宗。在米蘭一間醫院工作的護士博納里（Alessia Bonari）上周一（9日）工餘時，在Instagram上傳自己脫下防護裝備的照片，看到臉上多處有口罩和護目眼罩留下的壓痕，她又分享每天的工作情況。

博納里表示，每當醫護人員穿上保護衣或制服，便至少6個小時不能飲水、如廁等，直至輪班結束時，大家的衣服都因汗水而濕透，體力也所剩無幾。他續指，自己有時也會害怕感染，會擔心眼罩沒有完全覆蓋眼睛、保護衣有縫隙、雙手有病毒等，但大家仍堅守崗位照顧病人，說道：「我仍熱愛工作，並以身為醫護人員為榮。」

博納里在文末稱，雖然年輕人的免疫力較強，但同樣會染病，故希望民眾「別讓我們（醫護）的努力白費，好好待在家裏，互相保護彼此」。帖文發布後不足一周便有88萬人讚好，大批網民感謝其付出，「妳是國家和人類的榜樣」、「妳讓我們義大利人感到驕傲」、「感謝您所做的一切」；也有不少人意外被博納里的外貌迷倒，成為這名「白衣天使」的小粉絲，令她的追蹤人數突破10萬。

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Brunch domenicale 🥪🥑

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1 anno fa ✨

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Il mio fotografo personale (il mi babbo)

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 義大利 醫護人員

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