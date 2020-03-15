種樹救地球？ 專家：管理樹種才是成功關鍵

研究指出，若要種樹幫助吸收二氧化碳，有計劃的管理是重點，否則可能反而會排放更多。傳統認為種樹有益於地球吸收二氧化碳，但科學家指出，若種樹沒有好好計劃，大量種植單一樹種且疏於管理，可能會使環境造成反效果並排放更多二氧化碳，失去減排的用意。

種樹有益但困難度高

根據《英國廣播公司》報導，種樹在近幾年來越來越獲得各界的重視與支持，因為種樹有諸多好處，可讓多方同時獲得利益。對環團人士來說，種樹能協助維持自然生態並減少碳排；對大眾來說，森林可以避免洪災；企業也可以透過森林建立起永續林業，可謂多贏。

數據也顯示，一名熟練種樹的人員平均一天可以種2, 000 – 4, 000顆樹，因此只要有適當的訓練、足夠的人力與夠大的地，要快速地造林是可行的。由於造林需要數十年才能開始回本，若要實現大規模造林，也需要政府規劃政策並提供誘因，才有可能促使民間自發性地造林。

雖然種樹好處看似很多，種樹也有其困難性。平均來說，樹木需要20 – 30年才能夠開始吸收大量的二氧化碳，而且樹苗在生長初期時十分脆弱，容易受到乾旱、洪水與病蟲害的摧殘，因此需要照顧與呵護，而不能一走了之。除此之外，樹林也需要不定期地清理，讓多數的樹木有空間能夠成長，並避免枯枝在地上腐爛並對外釋碳。

學習林地管理

近年研究也顯示，樹木並不只是單一性地吸收二氧化碳，而比較像是「呼吸」。伯明罕大學的研究顯示，每平方公尺的樹林一年會吸收1.7公斤的二氧化碳，但同時也會釋放1.2公斤。

牛津大學生態多樣學教授瑟登指出，造林策略若要成功，政府也必須讓當地居民成為計畫的一份子。舉例來說，衣索比亞洪堡地區的農民就被政府鼓勵進行林地再生。他們除了能因此擁有自己所種的樹，也會學習林地管理。另一方面，中國政府雖然成功建立三北防護林來減緩沙漠化，但也在許多村落造成水資源缺乏，因為有許多樹木需要被灌溉。

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