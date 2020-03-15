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歐洲疫情升溫荷蘭人瘋搶物資 收銀員驚：從沒看過這麼多人

聯合新聞網 / 綜合報導
近日荷蘭超市開始出現搶購物資的人潮，甚至有民眾放在購物推車裡的衛生紙竟然直接被搶走，貨架上也空無一物。圖擷自路透社
近日荷蘭超市開始出現搶購物資的人潮，甚至有民眾放在購物推車裡的衛生紙竟然直接被搶走，貨架上也空無一物。圖擷自路透社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，近期歐洲各國不斷爆出多起確診案例，使得民眾各個人心惶惶，歐洲各國政府也祭出相對應的防疫措施。不過疫情大規模爆發，當然也造成民眾的恐慌，近日荷蘭超市開始出現搶購物資的人潮，甚至有民眾放在購物推車裡的衛生紙竟然直接被搶走，對此荷蘭總理馬克·魯特（Mark Rutte）則呼籲消費者不要囤積商品，並強調物資絕對不會短缺。

根據《 路透社 》報導，新冠肺炎確診人數在歐洲快速上升，荷蘭疫情也持續升溫，目前已有959例確診人數，在短短數日內荷蘭政府宣布禁止聚會超過100人，並鼓勵各公司員工在家工作，任何有流感症狀的人都應盡量待在家裡不要外出，此公告一出後隨即造成民眾恐慌，紛紛湧至大賣場囤積「衛生紙」和「不易變質的食品」，就連「清潔產品」、「麵粉」及「手部消毒劑」都被搶購一空，賣場貨架上全空的景象實在相當驚人。

報導中也提到，一位阿姆斯特丹（Amsterdam）的超市收銀員表示，即使是在聖誕節假期，他也從來沒有見過賣場有如此多的人，而且商品堆滿每個人的購物車。一位上貨員更透露，他看到有民眾一次將12袋麵粉裝進自己的推車內。

對此，荷蘭總理馬克·魯特強調，物資並不會短缺，並呼籲搶購的民眾「停下來」，要制止那些瘋搶廁紙和罐頭的恐慌民眾。

荷蘭民眾紛紛湧至大賣場囤積衛生紙和不易變質的食品。圖擷自路透社
荷蘭民眾紛紛湧至大賣場囤積衛生紙和不易變質的食品。圖擷自路透社

COVID-19 新冠肺炎 荷蘭 衛生紙

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