墨國變性人來美求庇護 被關男性拘留所遭性侵

公民維權團體表示，一名來自墨西哥的變性女子跨界到亞利桑納州尋求庇護時遭ICE拘留，當局卻將她與男性安置在同一個空間長達九個月，讓她在期間遭受性侵犯和性騷擾。

由美國公民自由聯盟(ACLU)等維權團體表示，該名變性女子是24歲的雅麗珊卓‧耶斯(Alejandra Alor Reyes)，因為變性的身分在墨西哥遭到歧視和辱罵，才會決定跨越國界來到美國尋求庇護；在她進入美國前曾被當地人綁架和毆打，大拇指的一部分甚至被切除。

據維權團體們指出，耶斯從去年6月進入美國後就一直被拘留到現在，期間還曾被單獨禁閉長達一個月，後來又受到許多傷害和侮辱，導致她現在罹患創傷後壓力症候群(PTSD)。

當耶斯的庇護訴求被駁回時，維權團體認為當局將耶斯單獨拘留的時間過長已經違反規定，要求聯邦移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)釋放耶斯；ACLU的代表律師依薇特‧波亞(Yvette Borja)說：「ICE不但無法提供耶斯庇護的需求，甚至更進一步的拘留她傷害她。」

ICE的發言人潔絲敏‧奧基夫(Yasmeen Pitts O`Keefe)表示：「任何多元性別和性向族群的人士(LGBTI)被拘留的期間，ICE仍視被告的健康狀況、身心安全、以及權益為優先。」

ICE表示去年8月曾提議將耶斯轉到專為變性人設置的拘留所，卻被耶斯拒絕；但據悉位於新墨西哥州的移民安置中心，雖然是全國唯一為變性人移民所設置的，但今年1月卻因長期醫療資源不足和虐待等指控而被迫關閉。

2018年一名來自宏都拉斯的33歲女子羅珊娜‧赫南德斯(Roxana Hernandez)，在該移民安置中心死亡；驗屍報告指出死因是愛滋病引發的罕見疾病，但維權團體卻指控，是因為赫南德斯沒有得到應有的醫療照護。