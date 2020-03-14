瓜地馬拉偷渡孕婦攀邊界圍牆摔死 一屍兩命

美國和瓜地馬拉當局表示，瓜地馬拉的一名19歲孕婦幾天前在攀爬艾爾巴索(El Paso)附近的邊界圍場時，不慎摔下，本周終因傷重不治。

美聯社報導，瓜地馬拉確認這名女子名米莉安‧史蒂芬妮‧吉隆‧盧納(Mirian Stephany Giron Luna)。兩國政府均說，醫療人員試圖為她分娩，搶救她的孩子，但未能成功。美方說，吉隆懷孕八個月，而瓜地馬拉當局說，她有七個月身孕。

海關與邊境保護局(CBP)把吉隆的死歸咎於蛇頭，後者鼓勵她爬圍牆。艾爾巴索邊界巡邏隊的主管哥莉亞‧查維斯(Gloria Chavez)在一份聲明中說，當局將與墨西哥合作，找出把偷渡客性命置於危險的人。

CBP代局長摩根(Mark Morgan)說，蛇頭帶吉隆及其伴侶來到邊境，把他們留在黑暗中。當兩人試圖爬過圍牆時，吉隆摔下。邊巡員發現她後，打電話叫救護車把她送往醫院，但可悲的是，她與腹中孩子終因傷重不治。

瓜地馬拉當局稱，吉隆7日攀爬圍牆時從逾19呎高墜下，她的伴侶(據信是她肚裡孩子的父親)後來找到邊巡員，叫救護車把她送往醫院。

吉隆受到腦出血、骨盆骨折和肝腎裂開等傷害。瓜地馬拉說，手術無法挽回她的生命，結果她在10日下午死亡。

瓜地馬拉駐德州德里奧(Del Rio)領事佛羅雷斯(Tekandi PaniaguaFlores)說，他曾與吉隆的伴侶交談，他仍被邊界巡邏隊拘留。

佛羅雷斯說：「他說，如果他知道要冒那麼高的風險，就不會這樣做。」

佛羅雷斯說，他記得今年至少有七起瓜地馬拉人在攀爬邊境圍牆時受傷的個案。由於有更多來自瓜地馬拉和其他中美洲國家的無證移民不再向邊界巡邏隊投降，所以這類個案正在增加。

聯邦政府改變政策，例如「留在墨西哥」以及禁止多項庇護申請，使被捕的無證客更難留在美國。