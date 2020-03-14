7歲女童超市購物帶不夠錢 店員留在收據的一句話網友推爆

上個月底在英國，發生了一個溫暖人心的小故事：一名七歲女童前往超市購物時，算錯應付金額，卻得到了店員親切的回應。

根據Lincolnshire Live的報導，來自英格蘭中部林肯郡的七歲女童安琪‧威爾森（Angel Wilson）上個月29日帶著1.5英鎊（約新台幣55元）前往附近的連鎖超市阿斯達（ASDA）買了零食和飲料，並且將收據交給了他的父親克里斯（Chris）。

克里斯細看收據之後嚇了一跳，因為他發現收據上的金額是2.49英鎊（約新台幣92元），比起女兒帶出門的金額多了整整一英鎊（約新台幣37元）。而收據下方則用筆寫著「阿斯達的阿力（Alex）代墊了一英鎊。」

克里斯推測，應該是安琪在計算的過程中算錯了，誤以為自己身上的錢還夠；而這名叫做阿力的店員不忍心告訴她，因此才偷偷地代付了一英鎊，並且藉由這種方式轉告她的父母。

克里斯表示他其實感到很驚喜，「我本來以為大型連鎖商店應該會直接拒絕安琪的，沒想到他們會這麼做。」事後，克里斯帶著安琪回去阿斯達，還清了那一英鎊。

阿斯達的經理也相當樂見阿力的友善之舉，他表示：「我們的任何一位同仁，都會願意做出和阿力一樣的舉動。」