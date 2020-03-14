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經營英首家三星餐廳 地獄廚神師父病逝

世界日報 / 編譯中心╱綜合13日電
「地獄廚神」師父，法國傳奇名廚病逝。圖／世界日報提供
「地獄廚神」師父，法國傳奇名廚病逝。圖／世界日報提供

法籍傳奇名廚米歇爾魯（Michel Roux）11日因肺病逝世，終年78歲。他跟哥哥在1960年代將巴黎風格的美食帶到倫敦，旗下餐廳更在1985年成為英國第一間獲得米其林三星肯定的餐廳，被視為重塑英國餐飲風格的重要人物。

奪英國首家三星餐廳

BBC報導，米歇爾魯的家人12日公布消息，並形容他是「謙虛的天才」，並表示「星光將永遠閃耀，照亮後一代廚師的道路」。

許多英國名廚都曾受教於他，包括「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），也曾受他指導的英國名廚兼電視節目主持湯普森（Antony Worrall Thompson）則認為，米歇爾魯兄弟改變了英國餐飲的面貌，「在他們來到之前，我們只被視為笑話……但現在沒有人能說英國食物不好了」。

米歇爾魯1941年生於法國東部，14歲入行當糕餅學徒，其後曾任英國駐巴黎大使館及金融世家羅斯柴爾德（Rothschild）家族的糕點師。1960年代，他跟隨哥哥阿爾貝（Albert Roux）到英國工作，兩人1967年在倫敦開設法國菜餐廳Le Gavroche，引入法式精緻餐飲，在1974年拿下英國第一顆米其林星星，1982年更成為英國首間米其林三星餐廳。

兄弟倆在1972年所開設的另一家餐廳Waterside Inn，則在1985拿下米其林三星，也是全英國唯一持續30年三星歷史的餐廳。

米歇爾魯自1983年出版過15本書，在全球售出逾250萬冊，並在2002年獲英國「官佐勳章」，兩年後更獲頒「法國榮譽軍團勳章」。英國皇家廚藝學會主席透納說：「他真正的遺澤是魯氏獎學金。這是一項廚藝大獎，在過去30年來改善許多廚師的人生。他將為後人深深懷念。」

英國 米其林 法國

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