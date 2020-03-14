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日本新令禁轉售口罩 賣家偽裝成「千元釘書針」販售

聯合新聞網 / 綜合報導
日本有業者掛羊頭賣狗肉，以販賣釘書針為由，實際上卻是在交易口罩。圖擷自ITmedia news
日本有業者掛羊頭賣狗肉，以販賣釘書針為由，實際上卻是在交易口罩。圖擷自ITmedia news

新冠肺炎（COVID-19）在全球多國肆虐，日本政府為防堵不效業者趁機囤貨口罩，導致民眾搶購風氣盛行，近日決議修改「國民生活穩定緊急措施法」，規定無論販賣次數、價格，只要違反法令，將面臨1年以下有期徒刑或100萬日圓（新台幣約28.6萬元）以下罰金。不過，在政府祭出手段後，仍有業者想出奇招，在網路上以販賣1萬日圓的釘書針為幌子，實為進行口罩交易，令網友看傻眼。

根據「ITmedia news」報導，日本政府在10日時批准「國民生活穩定緊急措施法」的修改，禁止業者轉售囤積口罩，而該法令將於本月15日開始執行，不過有業者卻突發奇想，在網路上販售1萬日圓（新台幣約2868元）的釘書針，而該筆商品雖名為釘書針，實際上卻是在販賣口罩。

事實上，日本市面上10個釘書針售價只需花費600日圓（新台幣約172元），而業者販售的釘書針價格明顯不合理，另外有顧客在網上的留言區寫道：「可以幫我嗎？老人家中存放的口罩可能用完了，我現在需要它」，而賣家也回覆：「我的庫存很多，我想提高最低（購買）數量」，而在賣家的交易紀錄中也顯示雖然口罩的價格昂貴，但他已售出2000多個口罩，賺取大約25萬日圓（新台幣約7.1萬元）。

有顧客甚至在留言區表示家中老人口罩快用完，急需購買口罩。圖擷自ITmedia news
有顧客甚至在留言區表示家中老人口罩快用完，急需購買口罩。圖擷自ITmedia news

而對於日本業者販賣口罩的奇招，有網友則在「批踢踢八卦板」表示「台灣真的會給你釘書針」、「台灣人這樣掛上去賣會被檢舉吧，露天有規定的，不能賣跟照片不符合的商品」、「誰檢舉，沒買的人沒證據，買的人就是缺口罩買到很開心」、「之前台灣電子煙油也是用代號在拍賣賣啊」、「日本人怎麼這麼可怕阿」。

口罩 新冠肺炎

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