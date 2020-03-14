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哆啦A夢電影無限延期！新冠肺炎肆虐 日本動漫業瀕臨崩解

香港01 / 袁愷勳
圖為往年動漫節人潮洶湧狀況。 圖／聯合報系資料照片
圖為往年動漫節人潮洶湧狀況。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，截至當地時間3月13日，日本確診病例已經690例，日本政府喊停大型展覽活動，包括自第二次世界大戰結束以來，首次停辦春季甲子園高中棒球比賽。然而受影響的不只是戶外活動，就連日本近年力推的「宅文化」也受到影響，許多部動畫被喊停與延期。

於2016年上映並且大受好評的動畫《Re：從零開始的異世界生活》，原本將於2020年4月上映續作的第二季，就因為受到疫情影響，已經順延到7月播出，也不排除繼續延期的可能性。日本「國民動畫」的《哆啦A夢》，於2020年的新作劇場版《大雄的新恐龍》也從原本的3月6日上映無限期延期。除此之外還有多部動畫已經宣佈延期。

為什麼會如此？除了在電影院上映的劇場版會擔心受到疫情影響而減少票房之外，一般在電視頻道、串流平台播出的長篇動畫，最直接的原因就是受到疫情影響因為無法如期完工。

代工產業受到考驗

日本動漫業長期依賴外包代工並不是新聞，早在「日本漫畫之神」手塚治虫的年代，動漫工作室也將許多後期工作外包給其他工作室。1970年代起，台灣動漫代工業興起，長期承包日本的動漫後期工作，直到1990年代後又陸續移轉到韓國與中國大陸。

如此長期的外包作業，造成的後果就是如今的日本面臨嚴重的動漫製作人才不足的情況。一旦外包地出了狀況，日本國內完全沒有足夠的製作能量繼續製作。曾參與《銀魂》劇場版製作的動畫師なわスタ就在Twitter上表示：「（日本的動畫師）就算再增加十倍也不夠啊。」

即使動漫製作是在室內進行，除了動畫師本人受到感染外，看似不會影響製作，但這個外包產業鏈會斷在「將製作完成的動畫原稿運送至日本國內」的環節上，因為日本目前已經對中國大陸和韓國進行了大規模的停飛作業，也暫停了與韓國間的免簽協議，使得動漫業界長年以來「由工作人員帶著製作完成的原稿搭飛機產地直送」的模式遭到重創。

這種模式看似滑稽，實際上是為了能夠在開天窗前多爭取一點製作時間的最後手段，但長期以來日本業界已經將「最後手段」當做了常態，也使得產業越來越畸形。

畸形的業界還能走多久

擔任過《OVERLORD》等多部著名動畫的作畫導演、演出導演等職務的知名動畫師中野彰子，就表示：「製作動畫的單價太低，在日本接外包活不下去。」通常動畫製作是由工作室做出有如漫畫一樣的原畫，而原畫與原畫之間的畫面就外包給其他工作室來銜接。目前日本動畫一個鏡頭的原畫（平均約5至10張）報價約5000日圓（新台幣約1434元），而外包的銜接作畫一張僅200日圓（新台幣約57元）。

因為單價太低因此只能外包，找不到日本動畫師做，就外包給其他國家；又因為利潤太低所以外包也請不起太多動畫師，只能增加每單位動畫師的工作時間，如果趕不及在開天窗前交稿就只能降低作畫品質。

日本動畫業界就長期在這種畸形環境下「好像還過得去」，其實是處在只要一個環節崩解就會連續崩解的狀態。即使日本動畫產值年年增加，但分配給基層動畫師的成本並沒有增加，只能用外包、加班、偷工減料的三板斧一再敷衍過去。

知名日本聲優緒方惠美也於3月9日為動畫界發聲，表示在中、日、韓如今的情況下，動畫畫面「這沒有在動吧」都已經是盡全力的狀況了。只是長期以來，日本動畫界光鮮亮麗的表面下，忽視密集技術、勞力的下層，也許目前正是付出苦果的時候。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 動畫 哆啦A夢 漫畫 疫情

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