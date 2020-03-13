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疫情擴大影響體育圈 NHL、MLS、MLB、PGA皆停賽

世界日報 / 編譯林育正易起宇／綜合12日電
NBA主席席佛（Adam Silver）在電視直播時表示，聯盟至少要30天後才會復賽。 美聯社
NBA主席席佛（Adam Silver）在電視直播時表示，聯盟至少要30天後才會復賽。 美聯社

美國職業籃球聯盟(NBA)宣布停賽後，其他職業運動聯賽也無法逃過新型冠狀病毒衝擊；職業棒球大聯盟(MLB)、國家冰球聯盟(NHL)、高爾夫PGA巡迴賽以及職業足球大聯盟(MLS)都宣布停賽；納斯卡賽車(NASCAR)比賽則將以閉門方式進行。

美國職業高爾夫球巡迴(PGA)於12日晚間也緊急宣布，已經開打的球員錦標賽，至30日開打的德州公開賽共五站賽事全數取消；NASCAR賽車將以閉門方式進行比賽。

MLB正在亞利桑納和佛羅里達進行的春訓熱身賽，目前已喊停；原訂在3月26日進行的開幕戰，也將延期至少兩周，近期大聯盟官方將公布進一步因應方案。

NBA 11日因爵士隊戈貝爾(Rudy Gobert)確診新冠肺炎宣布暫停，隊友米契爾(Donovan Mitchell)12日也確定遭到感染；NBA球隊每一場主場比賽，依球隊人氣能賺進100萬至300萬不等的收入，若NBA最後決定取消剩下所有的正規比賽，該聯盟將總計損失超過5億美元。

NBA在2018-19賽季的總營收約為87.6億美元；除了票房收入還有轉播、廣告贊助、球星代言，以及球衣、球鞋等運動商品等，商機相當龐大，停賽損失難以估算。

另外，光季後賽電視轉播權利金更高達240億，水漲船高的票價更是一大財源；聯盟的收入也將影響球員薪資；本季球隊薪資上限為1億910萬，原訂下季將提升至1億1500萬，因此停賽也對此增添變數。

其他正在進行的運動賽事，剛開季的MLS宣布停賽30天；NHL比賽暫停，希望在最短的時間內恢復賽事進行。

全國矚目的「三月瘋」NCAA全國大學籃球錦標賽則確定取消；NCAA八年轉播金額約88億，三月瘋去年更帶進9億3300萬的收入，其中有5億9000萬分配給打進全國賽的68支球隊，現在可能全部泡湯。

正在休季的國家美式足球聯盟(NFL)已確定取消29日的年度會議，原訂4月底在拉斯維加斯舉辦的選秀會，被看好吸引不少人潮，仍未確定是否照常舉行。

薪資 足球 新冠肺炎

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