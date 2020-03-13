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乾洗手超夯 當心買到無殺菌效果

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
新冠肺炎疫情延燒，不少民眾近來常用酒精、或含酒精的乾洗手清潔雙手。記者楊雅棠／攝影
新冠肺炎疫情延燒，不少民眾近來常用酒精、或含酒精的乾洗手清潔雙手。記者楊雅棠／攝影

俗稱「乾洗手」的手部酒精清潔液(hand sanitizers)，在新型冠狀病毒疫情肆虐之際成了超夯商品，零售商店一瓶難求，網路上則有賣家開出天價兜售。人心惶惶之下，某些消費者只要看到手部清潔液就拼命搶購，卻沒注意買到的產品可能不含聯邦疾病管制暨預防中心(CDC)建議指南中強調具有殺菌效果的成份。

CDC指出，消費者如果沒辦法用肥皂與清水清洗手部，可以選用至少含有60%酒精的手部酒精清潔液。

非營利新聞網站ProPublica指出，許多不含酒精(alcohol-free)的手部清潔液，成份當中並不含有美國疾病管制暨預防中心建議指南中強調具有殺菌效果的60%以上酒精，但近來因為市場對於「乾洗手」需求爆增，同樣被消費者搶購一空。

報導中指出，知名品牌普利爾(Purell)、Germ-X所生產的幾款「乾洗手」產品，主要成份為苯扎氯安(benzalkonium chloride)而非酒精，根據CDC資料，苯扎氯安對於許多細菌來說恐怕無法徹底消滅，最多只能抑制細菌增長。

報導指出，衛生專家指出，至少有手部清潔液能夠使用，總比什麼都沒有來得強，但許多消費者卻不了解手部酒精清潔液與不含酒精手部清潔液之間的差別。

芝加哥大學醫學中心(University of Chicago Medicine)傳染疾病專家藍登(Emily Landon)指出，市面上「乾洗手」產品都已售罄的情況之下，有用苯扎氯安的手部清潔液至少比沒有來得好。

藍登指出，選擇含酒精清潔液較佳的原因在於， CDC建議指南是有事實根據的，也就是含有60%酒精成份能夠消滅「目前我們知道的所有冠狀病毒。」她表示，身為一名母親、醫師以及傳染疾病控制專家，以酒精成份為主的「乾洗手」是她個人的「第一選擇」，苯扎氯安的手部清潔液較不理想，因為效果究竟如何有待更多研究證實。

某些民眾因為買不到「乾洗手」，上網參考其他網友分享的資料之後，改以威士忌(whiskey)、伏特加(vodka)自製乾洗手。

藍登分析， 某些在Pinterest社群網站分享的自製「乾洗手」，採用的威士忌、伏特加酒精含量都不符足以滅菌的標準。

根據世界衛生組織(WHO)的「乾洗手」製造指南，必須使用96%的乙醇(ethyl alcohol)。

酒精

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