防疫禁自備杯具 星巴克考慮僅開放得來速

新型冠狀病毒疫情蔓延擴散對企業經營模式造成衝擊，全球咖啡連鎖龍頭星巴克(Starbucks)12日宣布，美國、加拿大某些連鎖分店可能改成只對消費者提供「得來速」服務(drive-thru only)，其他分店則可能訂出限制入店人數的新規定。

世界衛生組織(WHO)11日宣布新冠病毒疫情已經全球大流行，星巴克執行長強生(Kevin Johnson)12日指出，在不得已的情況下，某些分店可能會暫時關閉，但這將是最後手段，是否執行將以個案方式評估。

企業總部位於西雅圖的星巴克，在全美各地約有1萬5000家連鎖店，在加拿大則有1600家分店。

星巴克表示，自從疫情爆發後，各地分店都加強消毒，並且暫時禁止消費者自備杯具。

另外，零售業龍頭沃爾瑪(Walmart)在日前發生肯塔基州有員工新冠肺炎確診病例後，目前已在檢討縮減24小時營業店面的時間，以增加清潔消毒的作業時間。

芝加哥電子商物研究公司Digital Commerce 360的調查顯示，美國零售業將近半數的業者，已預期將面臨營收減少，以及供貨中斷的問題。