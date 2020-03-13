宛如「神力女超人」劇照！希臘點燃奧運聖火 路透社

2020年東京奧運聖火點燃儀式12日在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，民眾被禁止入場觀禮。

綜合媒體報導，因為受到新冠肺炎的影響，聖火儀式不對觀眾開放，只有穿著希臘傳統服裝的女祭司們點聖火、釋放和平鴿，場面冷清許多，但場面宛如「神力女超人」（Wonder Woman）中的「天堂島」，令人感受到莊嚴氣氛。

儀式在希臘奧運發源地奧林匹亞的赫拉神廟舉行，由女祭司利用凹面鏡聚集陽光成為聖火。

另據日本朝日新聞報導，東京奧運聖火接力儀式的第一位跑者是2016年里約奧運女子射擊項目金牌得主、希臘選手科拉卡琪（Anna Korakaki），她也是奧運史上第一位聖火接力跑第一棒的女性。

聖火接力第二棒的跑者是獲得2004年雅典奧運女子馬拉松金牌的日本選手野口瑞希，她跑了約200公尺。她跑完後對媒體表示，當聖火點燃的瞬間，心情很振奮，邊跑邊珍惜那份振奮感。

被媒體問到是否受到新型冠狀病毒疫情影響時，野口表示，期待疫情早日平息，相信東京奧運能順利舉辦。

聖火將在希臘境內接力傳遞到19日，當天在雅典會將聖火交給東京奧運代表。聖火預定20日運抵日本航空自衛隊松島基地（位於宮城縣東松島市），到25日為止，將在311大地震重災區3縣（宮城、岩手、福島）傳遞。

隨著新冠肺炎疫情在全球升溫，東奧能否如期在7月24日至8月9日舉行成為各方關注焦點。東奧籌委會和國際奧會都堅稱，奧運將如期舉行。