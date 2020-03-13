快訊

口罩預購達47萬！一人就是一份 陳時中：重複登記是白費工

我國現首例遭美籍人士感染本土新冠肺炎 有症狀友人已離境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宛如「神力女超人」劇照！希臘點燃奧運聖火

世界日報 / 編譯中心／綜合12日電
宛如「神力女超人」劇照！希臘點燃奧運聖火 路透社
宛如「神力女超人」劇照！希臘點燃奧運聖火 路透社

宛如「神力女超人」劇照！希臘點燃奧運聖火 路透社
宛如「神力女超人」劇照！希臘點燃奧運聖火 路透社

2020年東京奧運聖火點燃儀式12日在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，民眾被禁止入場觀禮。

綜合媒體報導，因為受到新冠肺炎的影響，聖火儀式不對觀眾開放，只有穿著希臘傳統服裝的女祭司們點聖火、釋放和平鴿，場面冷清許多，但場面宛如「神力女超人」（Wonder Woman）中的「天堂島」，令人感受到莊嚴氣氛。

儀式在希臘奧運發源地奧林匹亞的赫拉神廟舉行，由女祭司利用凹面鏡聚集陽光成為聖火。

另據日本朝日新聞報導，東京奧運聖火接力儀式的第一位跑者是2016年里約奧運女子射擊項目金牌得主、希臘選手科拉卡琪（Anna Korakaki），她也是奧運史上第一位聖火接力跑第一棒的女性。

聖火接力第二棒的跑者是獲得2004年雅典奧運女子馬拉松金牌的日本選手野口瑞希，她跑了約200公尺。她跑完後對媒體表示，當聖火點燃的瞬間，心情很振奮，邊跑邊珍惜那份振奮感。

被媒體問到是否受到新型冠狀病毒疫情影響時，野口表示，期待疫情早日平息，相信東京奧運能順利舉辦。

聖火將在希臘境內接力傳遞到19日，當天在雅典會將聖火交給東京奧運代表。聖火預定20日運抵日本航空自衛隊松島基地（位於宮城縣東松島市），到25日為止，將在311大地震重災區3縣（宮城、岩手、福島）傳遞。

隨著新冠肺炎疫情在全球升溫，東奧能否如期在7月24日至8月9日舉行成為各方關注焦點。東奧籌委會和國際奧會都堅稱，奧運將如期舉行。

東京奧運 新冠肺炎 希臘

延伸閱讀

與川普電話會談 安倍：努力辦好東京奧運

台中百年麗水漁港二期跨河橋今動工 華麗轉身成小希臘

東奧組委會堅持如期舉辦 無視川普延後1年建議

棒球／疫情影響 奧運美洲區、經典賽資格賽都延期

相關新聞

宛如「神力女超人」劇照！希臘點燃奧運聖火

編譯中心／綜合12日電

影／保證看到！澳洲雪梨天空出現「洗手」字樣

新冠肺炎疫情在歐美各國肆虐，公衛部門也大力宣傳勤洗手。澳洲雪梨12日出現一招鐵定吸引目光的手法：直接在天空寫下煙霧字「洗...

防疫奇招！義男上街自備超大圓盤防人靠近

歐洲新冠肺炎疫情大爆發，又以義大利災情最為嚴重，當局之前一度要求民眾祈禱和外出用餐時，彼此需保持1公尺距離。首都羅馬一名...

新冠肺炎衝擊！繼龍蝦後... 換這高級海鮮身價暴跌

日本每日新聞報導，由於新冠肺炎疫情影響，遊日觀光客和企業聚餐人次急遽下降，日本西部鳥取松葉蟹拍賣會成交價也暴跌。

假消息釀暴力衝突 印組專責機構對付

印度假消息猖獗，引發數起暴力事件！2013年曾流傳一部偽造影片，造成印度教徒和穆斯林的流血衝突，超過60人死亡，近來更有許多對抗新冠病毒的偏方。對此，印度政府2日表示將和事實查核機構合作打假...

新冠肺炎讓動畫開天窗！日本動畫師嘆：已無法不靠中國

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，遭殃的產業不只觀光、航空業，許多娛樂休閒活動都跟著停擺，甚至連日本動畫也陷入無法如期播出的窘境，連帶使得動畫界待遇惡劣的問題再度浮上檯面。

日本狼父性侵女兒一審無罪 二審逆轉改判10年

日本一名狼父性侵親生女兒一審獲判無罪，引發輿論譁然，此案今天由名古屋高等法院做出二審判決，撤銷一審結果改判10年有期徒刑...

日本防疫觀念鬆散？ 日籍Youtuber街訪實測「得就得了吧」

新型冠狀病毒疫情在全球各地延燒，然而各國民眾對於防疫觀念卻有著許多落差。近期，在以面向台灣觀眾的中文頻道在台灣發展的Youtuber Dsaki便在影片中指出，跟台灣民眾嚴陣以待的心態相比，日本民眾多數並未嚴重看待此次疫情。

為什麼海龜會吃塑膠？不是因為餓 而是因為塑膠聞起來像食物

塑膠垃圾在海洋體系中猖獗，時常耳聞又有海生動物因誤食塑膠垃圾而窒息，海龜就是受害者之一。但海龜為何要吃塑膠？一篇新研究提出新答案，這是因為塑膠味道在海龜鼻中聞起來就像食物。

新冠肺炎影響！4月「關島馬拉松」延後至9月13日

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情因素，第8屆的關島馬拉松，將從原定的4月5日，延後至9月13日舉行，成為另一個受到疫...

熱門新聞

美股又重挫！道瓊崩跌2352點 再創史上最大跌點

美股早盤道瓊重挫1,700點 再度跌至「熔斷」

美股期指再度跌停 全球股市跌入熊市

驚人影片曝光…裝滿50萬公升血液容器爆裂 阿根廷街道瞬間成血海

道瓊暴跌2,352點 1987年「黑色星期一」以來最慘跌幅

越南首富千金確診！父砸1300萬租包機急帶愛女回國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。