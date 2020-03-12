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假消息釀暴力衝突 印組專責機構對付

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
網路安全專家杜加批評，仍不見政府打擊暴力行為的強烈意志。(Photo by 影片截圖)
網路安全專家杜加批評，仍不見政府打擊暴力行為的強烈意志。(Photo by 影片截圖)

印度假消息猖獗，引發數起暴力事件！2013年曾流傳一部偽造影片，造成印度教徒和穆斯林的流血衝突，超過60人死亡，近來更有許多對抗新冠病毒的偏方。對此，印度政府2日表示將和事實查核機構合作打假，但資訊專家普拉巴卡質疑，恐難以跟上假消息的流傳速度。

暴力因假消息而起

根據《德國之聲》報導，在2012年，網路上有貼文預告將對東北移民發動攻擊，有如驚弓之鳥的上千東北部民眾，搭乘火車逃往邦加羅爾等南部城市。

2013年穆扎法爾納加爾的暴動造成超過60人死亡，導火線是在網路上流傳的偽造影片，宣稱穆斯林暴民殘忍殺害一位年輕印度教徒。最近由假消息引發的一場新德里的暴動，也導致50人遇害和300人受傷。

印度目前共有4.8億的網路使用者，其中WhatsApp用戶占了4億之多，是假消息散播的最大溫床。《半島電視台》指出，近來印度已有60多名新冠肺炎確診案例，各種對抗病毒的偏方也在網路上流傳，譬如不得吃冰淇淋和雞肉。對此，印度總理莫迪7日更呼籲民眾不要任意轉傳。

政府手段有效？

網路安全專家杜加批評，雖然在2000年頒布的《資訊科技法》中，已有嚴懲惡意散播謠言者的相關規定，但仍不見政府打擊暴力行為的強烈意志。對此，印度首席部長克利瓦爾2日組成「和平與和諧委員會」，將和事實查核的機構合作澄清假消息。

然而，不少專家仍質疑政府採取的行動是否真的有效，資訊專家普拉巴卡認為，由於假消息層出不窮且流傳速度甚快，澄清的工作極具挑戰性，必須隨時隨刻注意。波因特媒體研究機構則指出，WhatsApp已採取對抗假消息的措施，譬如標記來路不明的消息，以及限制使用者轉發的數量，但假消息的問題依舊存在。

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印度教 假消息 偏方

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