新冠肺炎讓動畫開天窗！日本動畫師嘆：已無法不靠中國

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，遭殃的產業不只觀光、航空業，許多娛樂休閒活動都跟著停擺，甚至連日本動畫也陷入無法如期播出的窘境，連帶使得動畫界待遇惡劣的問題再度浮上檯面。

2月至今，日本已有《A3!》、《科學超電磁砲T》、《Re：從零開始的異世界生活》等動畫，宣布因受新冠肺炎影響延後播出，令許多人一頭霧水，疫情與動畫何干？一名動畫師就在推特上語重心長的解釋：「日本已無法不仰賴中國動畫師了。」

「日本的動畫人才嚴重不足，即使是現有的人手增加10倍也不夠」，日本動畫師nawasuta在推特表示，「由此次新冠肺炎可知，如果不借助中國動畫師的力量，日本動畫做不出來、也無法完成。」而會造成這種情況，主因就是日本製作動畫的待遇太差，導致只能外包給中國廠商。

參與過《灼眼的夏娜》、《OVERLORD》等知名動畫製作的資深動畫師中野彰子，曾不只一次批判日本動畫界有多血汗。他回應nawasuta的推特補充道，因為畫動畫的單價低廉到無法在日本生活，才會外包出去，過去是發給韓國，後來韓國物價上漲，就轉發給中國，因而造成今天日本動畫人才越來越少的困境。

有網友回應，他從事動畫相關工作的朋友，公司就因疫情與中國廠商斷了合作，現在每天都加班加到快要過勞死。有人憂心，若現況不改善，投入的人越來越少，日本動畫界會就此逐漸衰敗。也有人指出，其實這種情況不只出現在動畫界，許多從中國進口零件的產業都會遇到相同的問題。