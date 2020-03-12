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日本防疫觀念鬆散？ 日籍Youtuber街訪實測「得就得了吧」

聯合新聞網 / 綜合報導
日籍Youtuber Dsaki在東京和大阪分別街訪，調查日本人對新型冠狀病毒疫情的危機意識。圖／YouTube
日籍Youtuber Dsaki在東京和大阪分別街訪，調查日本人對新型冠狀病毒疫情的危機意識。圖／YouTube

新冠肺炎疫情在全球各地延燒，然而各國民眾對於防疫觀念卻有著許多落差。近期，在以拍攝給台灣觀眾為主的Youtuber Dsaki便在影片中指出，跟台灣民眾嚴陣以待的心態相比，日本民眾多數並未嚴重看待此次疫情。

Dsaki在本月7日和8日拍攝了兩支影片，分別在東京澀谷和大阪梅田採訪路過的民眾。在東京進行採訪的成員Saki指出，澀谷大多數的人並沒有危機意識，有許多受訪的民眾即使知道疫情肆虐，但仍然前往聚餐，受訪時甚至表示「畢竟其他人也是這樣」、「得就得了也沒辦法」，甚至也有開玩笑說「要死就大家一起死」的言論出現。

有民眾即使家中仍有口罩也為了避免妝容花掉而避免配戴，讓Saki感嘆，居然把妝容看得比生命重要。不過，相比之下，顯然很多民眾都已經具備「勤洗手」觀念，將洗手作為主要的防疫方式。

另一名在大阪進行採訪的Mr. D則表示，大阪街頭目前已經有一半的人都戴上了口罩，可見當地仍然具備一定的危機意識。除了高中以下各級學校，因應全國政策而停課以外，也有正在求職的學生表示，目前三月的面試等活動大多數都中止，顯見企業方面也積極配合防疫政策。

不過，在訪問途中，也有高中生表示，雖然被家人要求不要去看電影，但自己並不覺得有那麼嚴重，足見危機意識的缺乏。他呼籲停課在家的學生，應盡量避免外出，落實防疫。

新冠肺炎 大阪 東京 口罩

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