聖母峰去年山頂塞車需「跨屍體」 尼泊爾太窮今年續發許可證

2019年有11名登山客在世界第一高峰聖母峰（Mount Everest，又稱珠穆朗瑪峰）死亡或失蹤，對此尼泊爾原本頒布新規定，希望減少經驗不足者攀登。但目前新消息指出，尼泊爾政府不會實施新規，因為攀登許可證的1.1萬美元（約新台幣33萬元）費用，是當地重要的現金來源。

根據「紐約時報」報導，去年尼泊爾發放了將近400張聖母峰攀登許可證，創下了記錄，但同時也在去年的登山季爆出數百名登山客鉤在同一條安全鎖上排隊，許多人在嚴峻的狀態下等待，造成氧氣瓶不斷減少，甚至數人死亡，登山客必須跨過死者屍體才能繼續攀爬，震驚全球。

近年來許多自大、沒有經驗的登山客，花了大筆支出買了行程就想登頂，外加山上長期管理不善，包括攸關生命安全的設備偷工減料或不齊全，讓聖母峰成為了一個2萬9千英呎高的馬戲團。

在去年登山季結束後，尼泊爾政府在8月提出，要求所有申請攀登聖母峰的登山客，都必須有曾攀登過尼泊爾另一座6500公尺高峰的證明、呈交執業醫師提供的醫療報告，說明他們的病史與健康狀況，並接受基本高山攀登訓練及有尼泊爾專業嚮導的陪同下，才准許獲得許可證。

日前尼泊爾旅遊部長阿迪卡里（Kedar Bahadur Adhikari）表示，去年8月推出的規定尚未獲得國防、法律、財政和森林部等數個政府部門批准，政府認為在實施這些規則之前，還需要進一步審查，也需要觀察尼泊爾探險運營協會是否同意這些規範。

負責管理聖母峰，並協助起草新安全法規的尼泊爾登山協會主席聖塔比拉馬（Santa Bir Lama）則表示，尼泊爾的財政狀況令人絕望是造成新規通過延誤的主因之一，但如果政府願意，其實可以在數周內通過法案，但他也提到尼泊爾是亞洲最貧窮的國家之一，而聖母峰許可證每人平均費用1.1萬美元，為他們提供了重要的現金流。

對於誰能獲得攀登聖母峰的許可證幾乎沒有限制。尼泊爾的一些嚮導被指控無視登山者的技術帶任何人上山，各個探險隊也可以自由決定攀登日期，因此許多人選擇在每年五月攀登，以避免山上極端的天氣和大風，進而導致擁擠。許多登山客也提到，自2000年以來，發放許可證的數字幾乎每年都在穩定增長，使得聖母峰變得堵塞而難以控制。