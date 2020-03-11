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學歷不是問題！微軟開出職缺 不用大學文憑也能投履歷

世界日報 / 編譯林育正╱綜合報導
微軟公司許多初級職位不要求大學學歷，希望鼓勵任何深信自己是最佳人選的求職者來投遞履歷。 法新社
微軟公司許多初級職位不要求大學學歷，希望鼓勵任何深信自己是最佳人選的求職者來投遞履歷。 法新社

就算你的名字不叫比爾蓋茲(Bill Gates)，進入微軟工作也不見得需要大學文憑；微軟公司許多初級職位不要求大學學歷，希望鼓勵任何深信自己是最佳人選的求職者來投遞履歷。

微軟主管表示初級職位沒有太多文憑要求，以擴大招聘範圍，讓員工背景更加多元。微軟網路安全企業副總裁安‧強森(Ann Johnson)就說：「如果每個人都是科學、技術、工程和數學(STEM)相關背景，那解決不了我們的問題；多元背景的員工，反倒為職場帶來不同思維。」

過去科技產業因員工背景過於單一而被詬病，現在微軟不是唯一採用這種招聘策略的公司；Google和蘋果在人才招募方面也有類似政策，讓以往員工背景相當類似的科技業更為平衡。

根據企業評論網站Glassdoor調查，微軟初級職位年薪介於6萬至13萬之間。強森表示，大學文憑無法反映工作表現；她更欣賞擁有團隊合作、好奇心、自主和快速學習等軟實力的求職者。

帶領微軟網路安全針測和反應團隊的露克(Ping Look)指出，沒有大學學位就來應徵，代表求職者展現了相當大的決心，讓她非常敬佩，「很多公司如果沒有大學學歷，可能連初級職位的面試機會都沒有。但我們認為，他們明顯擁有加入微軟的渴望和堅持，值得花時間和他們談一談。」

營運微軟雲端服務Microsoft Azure的庫瑪爾(Ram Shankar Siva Kumar)也認同公司政策，表示多元背景讓他的團隊更優秀，「做最好的自己，會非常有貢獻」。

求職 比爾蓋茲 微軟

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