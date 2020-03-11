汽車廣告看過它！日網友po「馬路垂直插地面」真相曝光

幾乎90度垂直的馬路，你看過嗎？有一名日本的網友，在高知縣看到一座「垂直的橋」，拍下來分享到自己推特引發網友熱議，有人認為如同遊戲中的場景，甚至就像颱風天過後所留下的「災情」。事實上這是位於高知縣手結港的「可動橋」，由於必須開關讓船隻通過，一天之中只有7個小時可以讓汽機車通行。

手結港可動橋能活動的範圍有32.8公尺，每次完整開啟得耗時6分鐘。當船隻通過時可動橋就會升起，路面上的汽機車此時便無法通行。一天當中有6個可供汽機車通行的時段，但加起來大概只有7個小時，若要經過這座橋務必得先算好時間。可動橋坐落在有350年歷史的港口，於2002年完工，共花費了21.3億日幣(約合新台幣6.2億)打造。

這座橋曾出現在日本汽車品牌大發2016年的廣告當中，也因此在日本具有一定的知名度，是很多外縣人到當地會去朝聖的景點之一。如果想去拍照打卡的人也得注意，基於安全因素，如果風速高於標準，則當日橋樑就不會升起。

手結港可動橋升起時的狀態。 圖擷自 @ta_s301