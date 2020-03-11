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調查：空難與機師用毒品有關 四分之一體內驗出毒品

世界日報 / 編譯孫梁╱綜合10日電

全國交通安全委員會(NTSB)10日公布調查顯示，在對空難事件的調查中，逾四分之一機師的體內檢測出毒品，包括鎮靜劑和止疼片在內的處方藥，表明空難與機師用毒有關。

NTSB表示，從2013至2017年，在死於空難的機師中，28%的人經毒品化驗顯示，他們至少使用過一種含毒藥物，包括處方藥、非處方藥和非法毒品。而在1990至2012年的調查中，從空難機師體內檢測出毒品的人還只占23%。

研究人員表示，他們使用的資料既有聯邦航空管理局(FAA)保存的毒品檢驗報告，也有NTSB的空難紀錄。但研究員沒有說明，機師在發生空難時是否受到藥物的影響。

NTSB在最近的調查報告中提到，從952個機師的體內檢測出毒品，其中97%的人死於空難，包括私人飛機駕駛員在內，他們的平均年齡是56歲。

研究人員指出，機師的體內查出可產生影響的藥物、管制藥品和非法藥物越來越多，其中最多的是可影響機師精力的鎮靜劑，其次是包括類鴉片藥物在內的止疼片。

NTSB表示，機師使用的大麻在增多，而大麻對飛行安全的危害卻沒有得到重視。

機師 空難 毒品

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