西藏起義61年 流亡政府籲聯合國專員親訪

(德國之聲中文網) 西藏流亡總統洛桑森格（Lobsang Sangay）周二(3月10日)敦促聯合國人權事務負責人訪問西藏，審查侵犯人權的行為，並確保西藏可以自由進出。

這份聲明是由西藏流亡中央政府西藏起義61年這天所發布。

智利前總統巴切萊特（Michelle Bachelet）一直在敦促中國允許聯合國官員調查失蹤和任意拘留的報道，特別是新疆地區穆斯林的狀況。洛桑森格希望巴切萊特在行程中增加西藏。

他說：「我們強烈敦促她訪問西藏，並要求西藏可以自由進出，以監測不斷惡化的人權狀況。」 他強調，中國政府不該認為西藏議題會消失，藏人將會堅持下去。

洛桑森格也說:「西藏內部藏人的頑強勇氣將繼續激勵我們這些流亡者，加強我們的承諾。」他表示，藏人仍然希望擁有真正的自治權，為此，「中國政府必須與達賴喇嘛的使節恢復對話。」

根據印度新聞社，馬德拉斯藏族學生協會成員在欽奈組織了起義紀念日遊行。抗議者舉著標語，寫著「讓我們來聊聊中國」和「醒來吧，中國，別再有殺戮」。

中國不承認西藏流亡政府，並指責達賴喇嘛試圖將西藏與中國分離。達賴喇嘛則否認自己是分離主義者，並說他只是主張實質自治和保護該地區的佛教文化。

現在約有14萬西藏人流亡在海外，其中大部分在印度。西藏地區居住著超過6百萬藏人。

鄒宗翰/楊威廉 (美聯社)

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