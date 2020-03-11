快訊

民眾黨蔡宜芳、張益贍 周刊爆料上摩鐵

股市暴起暴跌嚇壞投資人 顧立雄送給散戶八字訣

西藏起義61年 流亡政府籲聯合國專員親訪

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 西藏流亡總統洛桑森格（Lobsang Sangay）周二(3月10日)敦促聯合國人權事務負責人訪問西藏，審查侵犯人權的行為，並確保西藏可以自由進出。

這份聲明是由西藏流亡中央政府西藏起義61年這天所發布。

智利前總統巴切萊特（Michelle Bachelet）一直在敦促中國允許聯合國官員調查失蹤和任意拘留的報道，特別是新疆地區穆斯林的狀況。洛桑森格希望巴切萊特在行程中增加西藏。

他說：「我們強烈敦促她訪問西藏，並要求西藏可以自由進出，以監測不斷惡化的人權狀況。」 他強調，中國政府不該認為西藏議題會消失，藏人將會堅持下去。

洛桑森格也說:「西藏內部藏人的頑強勇氣將繼續激勵我們這些流亡者，加強我們的承諾。」他表示，藏人仍然希望擁有真正的自治權，為此，「中國政府必須與達賴喇嘛的使節恢復對話。」

根據印度新聞社，馬德拉斯藏族學生協會成員在欽奈組織了起義紀念日遊行。抗議者舉著標語，寫著「讓我們來聊聊中國」和「醒來吧，中國，別再有殺戮」。

中國不承認西藏流亡政府，並指責達賴喇嘛試圖將西藏與中國分離。達賴喇嘛則否認自己是分離主義者，並說他只是主張實質自治和保護該地區的佛教文化。

現在約有14萬西藏人流亡在海外，其中大部分在印度。西藏地區居住著超過6百萬藏人。

鄒宗翰/楊威廉 (美聯社)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

西藏起義61年 流亡政府籲聯合國專員親訪

西藏流亡總統洛桑森格（Lobsang Sangay）周二(3月10日)敦促聯合國人權事務負責人訪問西藏，審查侵犯人權的行為，並確保西藏可以自由進出。

教廷聖伯多祿廣場和大殿 禁止遊客進入

梵蒂岡10日發表聲明說，為了防止新冠肺炎疫情擴散，聖伯多祿廣場和聖伯多祿大殿10日起禁止遊客進入，梵蒂岡藥局和日用品店仍...

德國截留瑞士口罩 爆外交糾紛

根據瑞士《新蘇黎世報》的消息，一輛滿載24萬枚口罩的卡車在從德國駛往瑞士時遭到德國海關攔截。聯邦政府經濟事務秘書處(SECO)發言人邁恩費施(Fabian Maienfisch)確認了該消息，他透露，

外媒紛讚台灣防疫 及早統籌是關鍵

台灣曾經被認為是僅次於中國疫情最嚴重的國家，至今卻被許多國家稱讚防疫措施成功，關鍵是什麼？日、韓、美、法、印、泰等國都肯定台灣防疫很徹底，譬如日本稱讚台灣及早禁止口罩出口、學校停課以及迅速編列紓困預算等措施；法國則認可台灣及早由中央統一指揮，統籌決定邊境管理等應變措施。

全球「口罩荒」可能加劇 專家：管制出口非長久之計

醫用口罩產量不足，以及許多國家對口罩出口採取管制措施，可能使全球「口罩荒」加劇。公衛官員示警，這些管制措施可能使口罩短缺...

北海道機場員工飛機旁舉牌 超暖訊息歡送離境旅客

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響下，各國均實施不同的入境限制，重創旅遊業。日本政府日前宣布拒絕中國、韓國、伊朗部分地區的人士入境，包括停止香港及澳門免簽證安排。有當地網民上載照片，稱日前於北海道新千歲機場乘搭航班時，看到地勤職員於跑道範圍舉起橫額並揮手道別，感謝旅客於疫情嚴峻時期的支持，直言覺得非常感動，同時擔心旅客減少會直接影響航空從業員的生計。

就像人類一樣 老鼠也會避免傷害同類

多數人都會對傷害他人感到難過，過去人們普遍認為這是人類獨有的「道德情操」，動物則更加自私，只會關心自己和後代而並非其他同類，但在荷蘭科學家的最新研究中，研究人員推翻了這種說法──至少在老鼠身上，牠們也會竭力避免傷害同伴。

澳洲超市減限買廁紙數量由4條變2條 並請保安駐守防客人打架

沃爾沃斯超市（Woolworths）昨於fb專頁發佈聲明，表示了解現時疫情為民眾帶來不安，更開始出現廁紙搶購潮。他們又稱，為了確保有足夠貨量讓客人買到廁紙，故決定減低每人限購數量，由原本的4條變成2條。超市又表示，現時仍密切與廁紙製造商聯絡，以盡快獲得更多貨量供應。

食品公司如何用包裝讓你誤以為產品很健康？

材質、色調、設計方式……很多「看起來」友善的產品，其實未必健康？

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3850658?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

美股三大期指狂漲 觸發熔斷機制

美股暴跌、油價也崩盤 謝金河兩點預言：金融恐懼超限戰

油價戰升高 沙國宣布4月每天對市場「灌油」1,230萬桶

封面有毛髮！古董相簿瀰漫惡臭 意外揭開二戰時慘忍真相

川普提刺激措施 油價強彈10%

美股早盤大漲800點 因各國紛推財政方案應對肺炎疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。