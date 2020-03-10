外媒紛讚台灣防疫 及早統籌是關鍵

台灣曾經被認為是僅次於中國疫情最嚴重的國家，至今卻被許多國家稱讚防疫措施成功，關鍵是什麼？日、韓、美、法、印、泰等國都肯定台灣防疫很徹底，譬如日本稱讚台灣及早禁止口罩出口、學校停課以及迅速編列紓困預算等措施；法國則認可台灣及早由中央統一指揮，統籌決定邊境管理等應變措施。

台灣最初不被看好

在疫情爆發之初，許多研究都認為台灣因緊鄰中國，將是全球第2嚴重的國家，然而迄今台灣僅確診45例以及死亡1例，排名全球第30名（若納入鑽石公主號），在不少先進國家之後，不只是亞洲的南韓、日本和新加坡等國，甚至歐美多國的確診數也遠超過台灣。

日前越南、義大利、菲律賓、南韓、越南、模里西斯和約旦等國因政治或其他因素，而禁止台灣人入境，在外交部的積極斡旋下，包括越南、菲律賓、南韓、越南、模里西斯和約旦也相繼解除了對台旅遊禁令。埃及5日也指稱台灣人為當地旅行團的感染源，經台大基因定序之後證實並非如此。

外媒讚台234篇

根據外交部統計，國際媒體對台灣的正面報導多達234篇。譬如日本朝日新聞旗下媒體AERAdot.在2月29日對比台灣和安倍政府的防疫對策，稱讚台灣及早禁止口罩出口、學校停課以及迅速編列紓困預算等措施。

韓國媒體《週刊朝鮮》2日也以蔡總統為封面，大篇幅介紹台灣的防疫政策，包括提前韓國1個月管制口罩出口，以本國人優先的防疫方針，未公開確診者路徑，以及對從中國入境旅客的管制等，文章末以「指揮官的能力，造就台韓今日的不同」作結。

史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任王智弘3日也在《美國醫學會期刊》上指出，台灣利用大數據與科技結合，找出患者的感染源並追蹤接觸者，是台灣

疫情得以控制的重要因素之一。

法國前衛生及外交部長杜斯特布拉吉6日也在電視節目上稱讚台灣的危機處理非常成功，如指派衛福部長擔任總指揮官，統籌決定海關、邊境及國民教育等應變措施。捷克布拉格市長賀吉普也在6日呼籲總理和衛生單位，要借鏡台灣、從中學習。德國《每日鏡報》也稱台灣防疫迅速，值得各國借鏡。

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