北海道機場員工飛機旁舉牌 超暖訊息歡送離境旅客

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情影響下，各國均實施不同的入境限制，重創旅遊業。日本政府日前宣布拒絕中國、韓國、伊朗部分地區的人士入境，包括停止香港及澳門免簽證安排。有當地網民上載照片，稱日前於北海道新千歲機場乘搭航班時，看到地勤職員於跑道範圍舉起橫額並揮手道別，感謝旅客於疫情嚴峻時期的支持，直言覺得非常感動，同時擔心旅客減少會直接影響航空從業員的生計。

日本新冠肺炎疫情仍未受控，北海道更是重災區之一。有日本網民於Twitter發文，指早前於北海道新千歲機場乘搭當地廉航天馬航空（Skymark）航班離開時，看到非常感動的一幕。其他上載的相片可見，一名機場地勤職員於航班旁邊，背起寫有「在這嚴峻的時期你們仍乘搭飛機到來，感謝各位支持」字句的橫額，不斷揮手向機上旅客道別。

網民直言看到該職員及橫額上的字句覺得非常感動，指得知近日航空界生意受疫情影響，不少航班也被取消，但職員仍用心工作，並以超暖心方式感謝及歡送旅客，不禁替他們擔心未來數月的生計。

帖文旋即被瘋傳，有網民即分享類似相片，可見職員不分日夜，自製寫有不同訊息的橫額歡送旅客，如有人拍到職員舉起寫着「北海道是個好地方，希望各位再次到訪」字句的橫額。有人則分享過往出遊拍下的相片，指Skymark的員工已非首次與旅客互動，過往亦曾製作橫額，甚至於聖誕節穿着聖誕老人裝束工作，令人會心微笑。

有日本網民日前於北海道新千歲機場乘搭廉航航班時，見到地勤職員於航班旁邊舉起橫額揮手道別，感謝旅客於疫情嚴峻時期的支持。 圖／Twitter「DQN9」圖片

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文章授權轉載自《香港01》