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澳洲超市減限買廁紙數量由4條變2條 並請保安駐守防客人打架
沃爾沃斯超市（Woolworths）昨於fb專頁發佈聲明，表示了解現時疫情為民眾帶來不安，更開始出現廁紙搶購潮。他們又稱，為了確保有足夠貨量讓客人買到廁紙，故決定減低每人限購數量，由原本的4條變成2條。超市又表示，現時仍密切與廁紙製造商聯絡，以盡快獲得更多貨量供應。
早前位於悉尼丘洛拉區（Chullora）的分店曾發生民眾打鬥案，有3名女子竟因一包廁紙於超市內大打出手，事件源於一對母女因為在開舖後即衝到貨架搶滿一車廁紙，另一女子見狀，試圖從母女的手推車上拿取其中一包，結果發生爭執，事後更驚動警方到場處理。
而近日再有網民光顧分店時，卻發現廁紙貨架旁竟有保安駐守，估計是防止同類事件再次發生。不過亦有客人近日投訴指，位於墨爾本的分店店員故意把廁紙放在香煙類櫃檯，讓客人無法大量購買，但超市發言人解釋，這並非官方措施，又稱唯一需要職員幫忙取出的貨品是搓手液。
另一超市Coles發言人近日接受當地媒體訪問指，已把限購數量減低至每人一條，因為考慮到老人家及部份人士未能購買大量廁紙，希望讓更多客人可購買廁紙。另兩超市包括Aldi及好市多Costco其後即「跟機」宣佈同類減量措施。
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文章授權轉載自《香港01》
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