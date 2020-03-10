食品公司如何用包裝讓你誤以為產品很健康？

隨著健康、注重養生的風氣興起，許多現代人在飲食時，已開始更加關心卡路里和食品成分，特別是少油、少糖、少鹽的觀念，近乎已經成了消費者在選購產品時，最首要專注的重點。

然而近年來，食品營養專家卻發現，在眾多產品的包裝上，食品公司用了特別的「技倆」，讓本身的產品更具有吸引力──這些外觀上的改造多少成了行銷噱頭，然而實際上真正重視健康的比例有多少？引人疑竇。

因此，專家特別揭露食品包裝背後的5大手法，包含材質、色調、設計方式等，下回在購買這類產品時，也許值得深思。

1、輕薄又充滿流線型的容器

容器的外觀，影響了消費者的選擇圖／容器的外觀，影響了消費者的選擇

研究發現，消費者在購買產品時，人們認為狹長的包裝熱量比矮胖包裝的食品熱量來得還低，因此在視覺上的設計時，強調其修長的模樣成了主軸。

特別是許多寶特瓶包裝，會讓瓶身有「腰身」，暗示著玲瓏有緻的身材，彷彿喝起來也比較健康。但實際上專家發現，很多這樣的產品其實含有跟其它包裝產品一樣多的糖，若在不知情的狀況下過量飲用，對健康一點幫助也沒有。

2、稻田、農場、穀物和農產品的圖像

專家發現，許多包裝上印刷的圖像，可以揭示出製造商希望將其與食品連結的更多訊息，而不是食品本身的質量，像是以天然為噱頭，掩蓋其實是加工食品的事實。

好比說，明明是精緻麵粉，卻用照片精美的全麥殼圖案做包裝；糖包裝上用了植物葉子的素描，像是接近大自然；而泡芙零食上使用了新鮮水果的鮮明標示──但這些產品往往經過了過多的加工，甚至可能成分有過多的糖和油，實際細看成分表，只會令人震驚。

3、包裝柔和的顏色

專家揭露，當食品製造商希望給消費者對產品的印象是食物天然、自然時，業者會選擇避免鮮豔、大膽的顏色，反而會選用輕細、柔和的色調。這是因為研究表明，消費者會將淡色調的產品與較好的商品聯想在一起，將強烈色彩的商品想像為擁有更多的添加物。

在美國（USA），較健康的產品通常具有淺白色、綠色、棕色和黃色，因為這些顏色的包裝，成了店家最熱賣的選擇，「顏色對我們的感知影響比我們所能意識到的還要強大得多，有時候甚至會違反邏輯。」

4、牛皮紙、玻璃包裝

牛皮紙包裝是個無人能抗拒的吸引力圖／牛皮紙包裝是個無人能抗拒的吸引力

研究還觀察到，被認為是環保包裝材料的商品，如牛皮紙袋、玻璃、皮紙板等物品，通常會讓消費者認為這些產品的質感較好、對健康也有益。由於具有環保意識的消費者，通常願意為這些類型的商品支付更高的價格，因此廠商也都能抓到這個關鍵點，讓產品銷量大增。

5、強調透明度的信賴感

透明度讓消費者對商品產生信賴圖／透明度讓消費者對商品產生信賴

另一種愈來愈流行的設計，是用於全部或部分食品包裝的透明材料，透過這樣不隱諱的標示，不僅可以帶來明顯的好處，在購買前便看清東西的優點，也能清楚明瞭地讓產品狀況一覽無遺。

研究表明，與不透明的包裝相比，透明包裝的食物被認為具有較高的質感，也同時具有吸引力，且更新鮮、健康。

最後，專家提醒，這些產品包裝的設計未必是壞事，大部分也真正都是對地球環境在努力。「但是，要成為聰明的消費者，請不要從容器判斷食物，至少要養成習慣，在真正下單之前，好好閱讀成分表和營養標示。」

（作者／ 魯皓平 本文出自2020.3.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）