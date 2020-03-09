德國感染人數過千 首個德國人死亡病例出現

按照德國羅伯特．科赫研究所公布的數據 ，截至3月9日10點30分，德國國內新冠病毒感染確診人數已經升至1151例，其中感染人數最多的為北威州，已經達到515例。巴伐利亞州威256例，巴登-符騰堡州為199例。

一名60歲的德國男子在埃及旅游期間被確診感染新冠病毒後去世。這名來自漢堡的男子同妻子一起在埃及參加尼羅河游輪游。上周五他因為出現發燒的症狀被送醫治療，周日便不治身亡。這也是新冠病毒疫情發生以來，首次出現的德國人死亡病例。

德國教育和公共衛生方面的專家要求為大中小學停學停課制定全國統一標准。德國DAK醫療保險公司董事會主席施多爾姆（Andreas Storm）指出，目前德國境內有近150所中小學因疫情而停課。他說，有必要制定一個全國適用的標准，對於在什麼情況下學校需要停課做出規定。

本周一（3月9日），德國股市一開市，DAX指數便大跌8.04%，造成18年來單日最大跌幅。DAX指數降至2019年年初的水平。德股狂跌是為新冠病毒疫情蔓延所累，另外疫情發展有可能帶來的負面經濟後果也造成了相當大的擔憂情緒。

德國聯邦財政部長朔爾茨（Olaf Scholz）在接受德意志電台采訪時表示，新冠病毒疫情是否會對經濟構成長遠的影響，目前還無法做出判斷。不過他強調，聯邦政府准備動用一切必須的手段和措施確保經濟和就業的穩定。

上周末，德國聯邦衛生部長施潘建議取消參加人數超過1000人的公共活動，以此來減少聚集性感染的機會。德乙球隊波鴻VfL宣布，由於疫情發展前景不明朗，暫時停止出售本周末的比賽球票。

本周三，歐洲冠軍聯賽多特蒙德和巴黎聖日耳曼兩支俱樂部之間舉行的八分之一決賽將在無現場觀眾觀看的情況下舉行。周日晚間法國宣布禁止所有1000人以上的聚集活動。

不過萊比錫俱樂部和托特納姆熱刺俱樂部之間的比賽仍將按計劃於周二在萊比錫舉行。萊比錫衛生部門認為，從英國前來觀賽的球迷並非來自疫區，另外羅伯特·科赫研究所的建議針對的是室內的大型聚會，足球比賽在露天的場所舉行，因此萊比錫市政府認為這場比賽為疫情帶來的風險處於可控範圍之內。

另外，一場原本計劃有1萬名猶太年輕人在奧斯維辛集中營舊址參加的紀念活動也推遲舉行。

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