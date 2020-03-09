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日本沒有疫情指揮中心 主事官員缺乏控制傳染病經驗

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世衛小粉紅？WHO被批中國特色濃 

德國之聲 / 德國之聲

世界衛生組織（WHO）總干事譚德塞多次在公開場合肯定中國處理新冠肺炎疫情的做法被指受到北京控制，言行「親中」，受到到外界質疑。

在1月末宣布新冠狀病毒爆發為國際關注的「突發公共衛生事件」的同時，譚德塞贊揚中國從源頭上控制新冠肺炎疫情的措施令人鼓舞，並表示有關經驗值得其他國家借鑑。譚德塞還曾強調，中國政府始終本著公開、透明、負責人的態度，及時向國內外發布疫情咨詢，並與他國合作，中國領導高層對抗疫情的決心令人震撼。

此外他多次呼籲各國沒有必要為了防範疫情，限制國際旅游和貿易。種種說法讓WHO作為獨立和可信賴組織的信譽開始受到質疑，有人諷刺說WHO其實是CHO（China Health Organization）。

二月中旬，世衛泰國代表蘇威日在世衛會議中就嗆聲譚德塞，如果要實施旅游禁令和隔離的話，應該要隔離剛從中國回來的譚德塞，並取消這場會議。

中央社報道，在二月中旬應對疫情一場論壇落幕後的記者會上，有媒體曾問譚德塞是否受到中國施壓而給予贊揚，他表示否認，回應說中國采取了很多措施以減緩病毒的傳播速度，比如關閉武漢這麼大的城市。據《自由時報》報道，譚德塞曾任職埃塞俄比亞衛生部長，中國對該國有巨額投資，這恐怕是譚言論親中的原因。該媒體還指出，世衛組織親中並非從譚德塞開始，長久以來，WHO擔任要職的不少人都受到北京支持，比如譚德塞的前任是前香港衛生署長、現任中國人民政治協商會議全國委員會常務委員陳馮富珍。

世衛官網的「謎之操作」

疫情在全球各地蔓延後，世衛組織官方網站列出了有關防治新冠病毒的建議，其中包括「不應該做的事」，其中，中英語言版本不一致的謎之操作也引起網民吐槽。根據據著名公眾人物、科普作家方舟子在推特上發布的截屏， WHO的中文版本刪除了關於中醫的內容。WHO最初的英文版本指出，一些措施不能有效預防新冠病毒，甚至可能有害，其中列舉了吸煙、服用抗生素，以及尋求傳統療法。在中文版本，尋求傳統療法一項被刪除了。被發現不同以後，WHO迅速更改內容，在英語版本也刪除了「尋求傳統療法」這一選項。方舟子評價道：「選一名政客當世界衛生組織總干事，必然會讓他從專業組織變成政治組織，因為政客眼裡只有利益，沒有原則。」有網友留下評論說：「拿人手短，吃人嘴軟，談得塞，談到中國嘴當然就塞了！」，「出錢多講話大聲，不然怎辦？」，還有人說譚德塞「又紅又專，可以考慮入黨了」。

德國默卡托研究中心（MERICS）網站上發布的一篇題目為《有中國特色的WHO?》「WHO has Chinese characteristics？」一文指出，有觀察家分析，如果對中國加以批評，北京會采取防御模式，分享更少的信息，從而加劇疫情危機。但是在讓中國「丟臉」的批評與誇大贊美之間找不到中間立場嗎？文章認為，世衛組織不必對中國發出譴責，但可以避免過度贊揚和和做出虛假表述。

作者Thomas Geddes指出，中國和國際社會都從非典疫情學到了一些經驗和教訓，但也許更重要的是，中國已成為經濟強國，也成為了一個用金錢外交的老手。在特朗普政府威脅削減全球衛生項目資金，並從許多聯合國機構退出形成鮮明對比，中國一再表明堅定支持世界衛生組織以及聯合國的決心。現今，北京也許還不是世衛組織最大的資助者，但是中國並非沒有潛力，實際上，自2015年以來，中國對世界衛生組織預算資金的繳納增長了50％以上。

文章認為，在北京與世衛組織之間的關系不斷緊密的同時，雙方之間的合作也在增長，北京已成為全球各地獨立衛生項目的主要資助國，其中許多項目都有世衛組織的身影。就在去年，在中國的種種游說之下，WHO終於將有爭議的中醫納入全球醫學綱要。

但是，北京對世衛組織的干預不僅讓該組織付出代價，也給全球帶來影響。比如，WHO遲遲不宣布疫情以達到「國際關注的突發公共衛生事件」的級別，這種做法加速了病毒的傳播。文章寫道：「在武漢被封鎖之日，世界衛生組織決定不將疫情列為國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC），其中的一個理由是，中國之外還沒有發現人傳人的病例。毫無疑問，中國擔心這一聲明會損害其經濟，因此推動了這一決定。譚德塞在北京與習近平會面幾天後，才宣布了PHEIC，當時，已有約萬人被感染，並傳播到至少18個國家。」

作者最後指出：「世界需要一個世衛組織，不僅要值得信任，而且還要不受任何政治干預地獨立應對流行病。」

本文章由德國之聲授權提供】

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