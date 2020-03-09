暖化海水再升溫 大堡礁白化復原受阻

澳洲大堡礁白化復原進度恐延宕。澳洲與美國科學家指出，隨著暖化促使海水溫度上升造成廣大珊瑚白化後，未來幾週珊瑚將再度面臨另一波的升溫壓力，是否會干擾其復原進度仍有待觀察。

據《英國獨立報》報導，大堡礁海洋公園管理局科學家瓦契斐德指出，下個月的海洋溫度將是珊瑚從白化復原成功與否的關鍵，過去多數珊瑚礁地區的海洋溫度，比三月均溫提高攝氏0.5至1.5C，而這次二月異常高溫，該單位已接獲250起發現珊瑚白化的紀錄。

已被收錄世界遺產的大堡礁從1998年起共出現4次珊瑚白化事件，最嚴重的一次則是最近的2016與2017年，目前大堡礁正處於復原開始階段。對此，美國國家海洋暨大氣總署科學家史哥文指出，「現階段，這是我們發現最廣泛的白化事件，不過，嚴重程度仍須視未來2週而定。」

據《美國之音》報導，科學家指出，位在昆士蘭的赫倫島最近幾週大量白化情況更加嚴重，很明顯是氣候變遷造成海水升溫的後果。珊瑚會隨著溫度升高而吐出顏色鮮豔與能量的藻，當珊瑚白化時並非已死亡，但會變得更脆弱。

澳洲科學家擔心這次白化會比2016與2017年更廣泛，但嚴重程度應該不會一樣。大堡礁估計可為人類帶來6萬個工作機會以及為澳洲貢獻64億美元的收入。當地珊瑚沿著澳洲東北岸綿延2,300公里，面積約日本大小。

【更多精采內容，詳見 】