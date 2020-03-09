快訊

口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

暖化海水再升溫 大堡礁白化復原受阻

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
珊瑚礁受熱而白化，需要時間復原。(Photo by Robert Linsdell on Flicker under Creative Commons license)
珊瑚礁受熱而白化，需要時間復原。(Photo by Robert Linsdell on Flicker under Creative Commons license)

澳洲堡礁白化復原進度恐延宕。澳洲與美國科學家指出，隨著暖化促使海水溫度上升造成廣大珊瑚白化後，未來幾週珊瑚將再度面臨另一波的升溫壓力，是否會干擾其復原進度仍有待觀察。

據《英國獨立報》報導，大堡礁海洋公園管理局科學家瓦契斐德指出，下個月的海洋溫度將是珊瑚從白化復原成功與否的關鍵，過去多數珊瑚礁地區的海洋溫度，比三月均溫提高攝氏0.5至1.5C，而這次二月異常高溫，該單位已接獲250起發現珊瑚白化的紀錄。

已被收錄世界遺產的大堡礁從1998年起共出現4次珊瑚白化事件，最嚴重的一次則是最近的2016與2017年，目前大堡礁正處於復原開始階段。對此，美國國家海洋暨大氣總署科學家史哥文指出，「現階段，這是我們發現最廣泛的白化事件，不過，嚴重程度仍須視未來2週而定。」

據《美國之音》報導，科學家指出，位在昆士蘭的赫倫島最近幾週大量白化情況更加嚴重，很明顯是氣候變遷造成海水升溫的後果。珊瑚會隨著溫度升高而吐出顏色鮮豔與能量的藻，當珊瑚白化時並非已死亡，但會變得更脆弱。

澳洲科學家擔心這次白化會比2016與2017年更廣泛，但嚴重程度應該不會一樣。大堡礁估計可為人類帶來6萬個工作機會以及為澳洲貢獻64億美元的收入。當地珊瑚沿著澳洲東北岸綿延2,300公里，面積約日本大小。

【更多精采內容，詳見

珊瑚 澳洲 堡礁

延伸閱讀

澳洲音樂家確診波及文化大學 音樂教室高規格消毒

澳洲音樂家確診導致國家兩廳院閉館 閻奕格演出泡湯了

疫情掀恐慌囤貨 澳洲兩女搶衛生紙大打出手

防新冠肺炎社區感染 紐西蘭衛生部：台灣做得好

相關新聞

日議員拍賣口罩獲利258萬元 惹議致歉

共同社報導，日本新冠肺炎疫情擴大，口罩一罩難求，但53歲的靜岡縣無黨籍縣議員諸田洋之，過去一個月卻在網路上拍賣口罩，一組...

暖化海水再升溫 大堡礁白化復原受阻

澳洲大堡礁白化復原進度恐延宕。澳洲與美國科學家指出，隨著暖化促使海水溫度上升造成廣大珊瑚白化後，未來幾週珊瑚將再度面臨另一波的升溫壓力，是否會干擾其復原進度仍有待觀察。 據《英國獨立報》報導，大堡礁

墨西哥辦無婦女日 智利百萬遊行也響應

重視婦女安全！針對近年侵害婦女的暴力罪行日益嚴重，墨西哥婦權組織號召婦女9日罷工罷課，以「無婦女日」為主題，透過不外出、不上班、不購物、不上學等手段，突顯婦女在社會的重要性，並力促政府立法懲處暴虐婦女的歹徒。此舉獲智利及阿根廷婦女響應，智利更有百萬婦女走上街頭。《華盛頓郵報》表示，這也是繼#MeToo後最大規模的跨國婦權運動。

北加最大學區停課 最慘的是…低收入家庭學生無法獲供餐

加州名校洛威爾高中(Lowell High)，成為舊金山第一所因新型冠狀病毒疫情關閉的學校後，北加最大的麋鹿林統一學區(Elk Grove)，也宣布停課至少一周，影響63間學校共6萬3000名學生。疫情讓學生和家長感到不安和不便，害怕學習受到影響，也給父母帶來額外負擔。

不是新冠肺炎！怕咳嗽被白眼 日本竟有這種商品

截至日本時間下午3時半，新冠肺炎在日本國內已有495名確診病例，民眾人心惶惶。雖然戴了口罩，但在公共交通工具內如果有人不...

全球爆發衛生紙搶購潮 專家曝關鍵原因：會怕

新冠肺炎疫情影響導致許多人搶購物資，而歐美賣場近期衛生紙更是大量，對此有民眾詢問全球搶購衛生紙的原因，網友則表示，是怕封城沒有物資可用，另外專家也指出，人們受心理因素影響而害怕，才會跟著瘋搶物資。

小池百合子讚唐鳳助日防疫官網 台網興奮：國民外交成功

東京都為了防範新冠肺炎，架設了一個名為「東京都型冠狀病毒感染症對策」的防疫網站，裡面有各種關於新型冠狀病毒的數據和訊息，並每天隨時更新東京的最新感染趨勢，不管是東京都內的確診、受檢驗人數都有清楚的累積數量圖表。而日本東京都政府也將防疫網站的開源軟體發布在GitHub上，沒想到唐鳳也是此網站的協作者之一。

不夠潮？BMW為什麼要推新LOGO？

享譽世界的德國汽車大廠換LOGO了？許多高端玩家，已經把經典廠徽當成身份地位象徵，BMW為什麼要推新LOGO？

我有破壞自己的權利：談68年生的金英夏

十多年前，我有段時間沉迷韓國電影。那陣子追看李滄東、金基德、朴贊郁、奉俊昊等導演的作品，一片接一片，各種無以名狀的黑暗、狂暴、不安洶湧而來，這是我不曾在其他電影感受過的猛烈情緒。但這樣的愛好卻沒有跨越到當時正在席捲電視頻道的韓劇，以及熱烈興起的K-POP風潮。我試著尋找韓國文學作品，發現沒幾本被翻譯，幾乎空白。

文藝復興與病毒：義大利「拉斐爾500年大展」藝術防疫的大苦惱

「拉斐爾大展的藝術盛會！但我不想跟他一樣發燒病死...」2020年是文藝復興大師拉斐爾逝世500週年，義大利籌畫已久的紀念大展，從3月5日開始在羅馬華麗登場。然而肺炎疫情衝擊下的義大利，已是全歐洲感染擴散最嚴重的地區，梵諦岡傳出確診病例，連帶讓這場藝術界的百年盛會蒙上一層病毒隱憂。8日上午，義大利政府已宣布暫時關閉博物館、電影院等大型公共活動場所，預計持續到4月3日為止，拉斐爾500年特展也臨時關閉。巧合的是，肺炎與病毒的疫情風險，正好又呼應了500年前拉斐爾「發燒感染」而英年早逝的死因。

躲新冠肺炎 日本人奇招 都市怕人多 那就去山上露營吧

在新冠肺炎疫情蔓延之際，許多日本人為躲避這場疫情與人群，而走到戶外擁抱大自然。

瑞士24萬片口罩被德國攔截 急召大使抗議

德國日前下令，禁止口罩、防護服出口，但這項禁令引發了與瑞士之間的摩擦。

熱門新聞

國際油價開盤狂瀉30% 因OPEC+瓦解引爆價格戰

瑞士24萬片口罩被德國攔截 急召大使抗議

美股期指暴跌 道瓊跌逾千點逼近觸動跌停機制

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產、原油氾濫

懊悔年少不懂理財！退役NBA巨星韋德脫手16輛豪車

梅根王妃突現身倫敦學校 盤查學生身分惹民怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。