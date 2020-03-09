墨西哥辦無婦女日 智利百萬遊行也響應

重視婦女安全！針對近年侵害婦女的暴力罪行日益嚴重，墨西哥婦權組織號召婦女9日罷工罷課，以「無婦女日」為主題，透過不外出、不上班、不購物、不上學等手段，突顯婦女在社會的重要性，並力促政府立法懲處暴虐婦女的歹徒。此舉獲智利及阿根廷婦女響應，智利更有百萬婦女走上街頭。《華盛頓郵報》表示，這也是繼#MeToo後最大規模的跨國婦權運動。

家裡不再安全

根據《CBS》報導，墨西哥是世上對婦女最危險的國家之一，近年有數千女性下落不明，官方數據顯示2019有3,825名婦女被殺，為5年前的2倍，較2018年增加7%，每天平均有10名婦女遇害。兇手通常都是熟人，但極少人被定罪，數據顯示有25%兇殺案女受害者都是在家中被殺。安全分析員霍普說：「對很多婦女來說，家裡不再是安全的場所。」

墨西哥全國婦女遇害監察組織（OCNF）等團體號召婦女週一參與「無婦女日」運動，通過不外出、不上班、不購物、不上學、不外出用膳、不參與社交活動甚至不使用社交媒體，藉以讓「她」周圍的人知道，倘若有朝「她」不幸遇害了會怎樣。

墨西哥的婦女勞動人口佔全國4成，約2,200萬人，墨西哥僱主組織估計，此次罷工造成墨西哥3億美元的損失。

百萬婦女上街支持

根據《半島電視台》報導，女權組織8日在智利舉行大規模的婦女節遊行，估計有超過100萬名婦女為爭取婦女權利和反對國家壓迫而集會。當地女權主義成員卡特琳•塔皮亞指出，女權運動讓家庭主婦和職業婦女覺醒，要求的清單隨著時間而開始擴大，尤其是針對職場騷擾、警察暴力和男性沙文主義暴力行為。

智利總統塞巴斯蒂安•皮涅拉在8日舉行的官方婦女節活動中表示，政府會致力為智利擁有男女平等權利和機會採取行動。智利4月26日將全民公投，擴大定義殺害婦女的行為。

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