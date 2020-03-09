北加最大學區停課 最慘的是…低收入家庭學生無法獲供餐
加州名校洛威爾高中(Lowell High)，成為舊金山第一所因新型冠狀病毒疫情關閉的學校後，北加最大的麋鹿林統一學區(Elk Grove)，也宣布停課至少一周，影響63間學校共6萬3000名學生。疫情讓學生和家長感到不安和不便，害怕學習受到影響，也給父母帶來額外負擔。
不過停課期間，學生仍就在別處聚集，父母更得放下手邊工作在家陪伴學童；如果父母剛好是醫療人員，則會影響醫療體系運作。
而且更有來自低收入家庭的學生仰賴學校供餐，更有無家可歸的同學，因停課無法獲得最基本的醫療照護，甚至是將髒衣服洗乾淨。
洛威爾高中因學生家長確診，在5日就以簡訊通知立即停課。不過學校並沒有指出確診人士的子女身分，讓同學顯得有些恐慌。高三學生希嘉(Kelly Higa)就說：「這滿恐怖的，因為沒人知道同學是誰，你也不知道有沒有和他一起上過課，或有任何接觸。」
不過學區官員表示，該名同學並沒有出現任何症狀，洛威爾高中也進行全面消毒。
宣布停課當天，洛威爾女足隊正要在主場進行四強戰，尋求連續三年拿下州冠軍。沒想到上場前教練集合不是要精神喊話，而是比賽直接被取消。
球員莎拉·金斯柏(Sarah Ginsburg)認為，對手已經上場，還一起使用了學校的浴廁，直接把比賽取消完全是反應過度。她說：「恐慌比病毒更恐怖。」
學區停課更引起周圍社區的恐慌，有些家庭害怕被貼上新冠肺炎的標籤，而遭到排擠。
沙加緬度郡(Sacramento County)衛生局官員表示，除非有學生或教職員確診，學校將維持政常上課。麋鹿林統一學區也把春假提前一周，以免影響上課進度。
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