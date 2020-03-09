全球爆發衛生紙搶購潮 專家曝關鍵原因：會怕

新冠肺炎疫情影響導致許多人搶購物資，而近期歐美賣場的衛生紙更是嚴重缺貨，對此有民眾詢問全球搶購衛生紙的原因，網友則表示，是怕封城沒有物資可用，另外專家也指出，人們受心理因素影響而害怕，才會跟著瘋搶物資。

有民眾在ptt發文提到，病毒肆虐導致口罩缺乏，但是衛生紙和口罩原料不同，且第一線醫護人員在治療新冠肺炎的過程中，也不需要大量的衛生紙，因此讓他好奇詢問，為什麼在新冠肺炎散播到歐美後，全世界都在瘋狂搶購衛生紙？

文章一出，就有網友指出大家是怕會封城，因此才會開始囤積物資，「怕封城，搶民生必需品」、「封城封門自保，需要各種民生物資」、「只是物資囤積中的其中一項，剛好衛生紙比較沒保存期限問題」。也有人提到，「歐美的民生用品好像是久久大採購一次，如果接下來可能需要躲家裡是該買多一點」。

而根據BBC報導，澳大利亞格里菲斯大學教授格雷斯表示，當人們看到空空的貨架時，心裏開始恐慌。新南威爾士大學副教授加爾格也指出，當人們看見他人在搶購某些商品時，會認為必有原因害怕自己錯過，也就是所謂的錯失恐懼症現象（FOMO syndrome）。另外雪梨消費心理學專家米勒則說，人們已經不習慣物品短缺和斷貨現象，萬一得居家隔離，至少他們可以確保有物品能使用。