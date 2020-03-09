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小池百合子讚唐鳳助日防疫官網 台網興奮：國民外交成功

聯合新聞網 / 綜合報導
現任東京都知事小池百合子在自己的推特上表示，感謝台灣IT大臣唐鳳參與東京新型冠狀病毒防疫網站的翻譯。圖擷自Twitter
現任東京都知事小池百合子在自己的推特上表示，感謝台灣IT大臣唐鳳參與東京新型冠狀病毒防疫網站的翻譯。圖擷自Twitter

新冠肺炎COVID-19）持續延燒全球，台灣防疫成果獲得醫學期刊稱讚，受到世界肯定，其中行政院數位政務委員唐鳳不但受到日媒大讚「台灣IQ180天才大臣」，就連副總統陳建仁也稱讚她是防疫國家隊的「靈魂人物」。現任東京都知事的小池百合子昨（8）日在自己的推特（Twitter）上PO文表示，感謝台灣IT大臣唐鳳參與東京新型冠狀病毒防疫網站的翻譯，台灣網友也將之轉發到PTT，引來眾多網友興奮直呼「國民外交大成功！」

東京都為了防範新冠肺炎，架設了一個名為「東京都型冠狀病毒感染症對策」的防疫網站，裡面有各種關於新型冠狀病毒的數據和訊息，並每天隨時更新東京的最新感染趨勢，不管是東京都內的確診、受檢驗人數都有清楚的累積數量圖表。而日本東京都政府也將防疫網站的開源軟體發布在GitHub上，沒想到唐鳳也是此網站的協作者之一。

事實上GitHub是一種工程師的交流網站，通常寫程式的工程師會自己的程式碼作品放在網站中展示。唐鳳利用GitHub網站上「共同創作」的特性，將開源軟體中的中文修改成繁體中文，並且修正軟體中所出現的錯誤，讓身為東京都知事的小池百合子在自己的推特上發文大讚，「感謝台灣IT大臣也參與了網站的翻譯，我們正開發多語言的網站以幫助更多人。」

這項消息也被台灣網友分享在PTT上，許網友看到後都紛紛回應，「唐鳳已升級成為全世界的IT委員」、「感覺唐鳳接下來要在日本出道了」、「現在日、韓、泰的網友都超愛唐鳳的」、「唐鳳真的是台灣之光，還可以幫助到更多人」、「這表示台灣的國民外交又更進步了」。

唐鳳利將開源軟體中的中文修改成繁體中文，並且修正軟體中所出現的錯誤。圖擷自Twitter
唐鳳利將開源軟體中的中文修改成繁體中文，並且修正軟體中所出現的錯誤。圖擷自Twitter

新冠肺炎 COVID-19 小池百合子 新型冠狀病毒 唐鳳 PTT

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