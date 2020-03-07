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噁男超市舔完冰淇淋後放冰箱 判入獄30天付3萬罰款

聯合新聞網 / 綜合報導
安德森從超市冰櫃拿出冰淇淋後用舌頭猛舔。圖擷自Youtube
安德森從超市冰櫃拿出冰淇淋後用舌頭猛舔。圖擷自Youtube

現代人習慣在社群平台上分享一些有趣的影片，但若是玩笑開過了頭，恐怕會讓人觀感不佳、引來法律上的罰則。美國德克薩斯州一位男子去年在社群媒體上PO出一段影片，只見他走到超市冰箱前拿出一桶冰淇淋，打開後伸出舌頭往冰淇淋猛舔，甚至用手挖起來吃，最後還將冰淇淋放入冰箱內，影片曝光後許多網友紛紛分享，而這也引來警方的關注，而4日判決出爐，男子遭判入獄30天、開罰1000美元（新台幣約2.9萬）。

根據英國「每日郵報」報導，這位24歲男子名叫安德森（D'Adrien L'Quinn Anderson），他在去年8月時到德克薩斯州的沃爾瑪（Walmart）超市內，從冰櫃取出了一桶名叫藍鐘（BlueBell）的冰淇淋，只見他打開上蓋後用舌頭猛舔冰淇淋，之後伸出手指往冰淇淋一戳，並伸進嘴裡舔掉，而後又用舌頭來回舔了幾下才放入冰箱，而這一過程全被身旁的友人拍了下來，安德森甚至將該段影片放上自己的社群網站上，該影片一曝光後引發網友譁然，在網路上瘋傳，警方也因此注意到安德森的不當行為。

雖然安德森事後公開表示抱歉，沃爾瑪超市的監視器也有拍下他有購買該桶冰淇淋，但檢察官認為他的舉動已經影響公眾對消費產品安全和質量的擔憂，也影響了藍鈴的消費者信賴度，並造成該公司的財務損失，因此提出了刑事指控，而4日判決出爐，安德森遭判入獄30天和罰款1000美元（新台幣約2.9萬），另外由於沃爾瑪超市已將冰櫃內藍鐘冰淇淋全數銷毀，因此安德森也必須賠償藍鐘公司1565美元（新台幣約4.6萬）的損失。

冰淇淋 沃爾瑪

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